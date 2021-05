Toyota sembra pronta ad ampliare la propria gamma di crossover. Dopo la CH-R, la RAV4 e la Yaris Cross, è in dirittura d’arrivo anche la Corolla Cross. Questo dovrebbe essere il nome definitivo del modello a ruote alte, il quale è stato annunciato negli Stati Uniti con un video teaser direttamente dalla Casa giapponese.

Una Corolla coi muscoli

Nel teaser Toyota rivela esclusivamente le forme stilizzate del crossover senza citare il nome o le caratteristiche tecniche e rimandando ogni risposta alla presentazione ufficiale prevista per il 2 giugno.

Il bozzetto mostra delle forme molto muscolose, ma non dà altri dettagli sulle proporzioni del nuovo modello. La Corolla Cross dovrebbe condividere il passo della CH-R, ma avere una larghezza e altezza maggiori e un design più tradizionale.

Fotogallery: Toyota Corolla Cross, la versione per la Thailandia

15 Foto

Un’idea più precisa ce la può dare il modello venduto in Thailandia. Qui la Corolla Cross è già arrivata in concessionaria, ma non sappiamo se sarà la stessa destinata al mercato nordamericano ed europeo o se riceverà un nuovo look per adeguarsi al gusto della nuova clientela.

Ibrida e 4x4

In ogni caso, la nuova Toyota dovrebbe debuttare sul mercato americano nei primi mesi del 2022. Per l’eventuale lancio sul mercato europeo potrebbe condividere lo stesso powertrain della Corolla berlina e Touring Sports e della CH-R.

Non dovrebbero mancare quindi le varianti ibride 1.8 da 122 CV e 2.0 da 184 CV abbinate ad un cambio automatico a variazione continua e (forse) alla trazione integrale. Negli Stati Uniti, invece, dovrebbe essere proposta anche con motori a benzina 2.0 a 4 cilindri.

Per quanto riguarda i prezzi, è ragionevole aspettarsi un posizionamento tra la CH-R e la RAV4. Nello specifico, il listino della prima parte da 30.500 euro, mentre la seconda da 36.850 euro. Dopo la presentazione ufficiale del 2 giugno, comunque, ne sapremo di più.