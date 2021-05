Manca sempre meno alla presentazione della nuova Kia Sportage. Il crossover sudcoreano giungerà presto alla quinta generazione e, dopo mesi passati ad osservare i prototipi, Kia ha diffuso le prime immagini ufficiali. La nuova Sportage verrà presentata l’8 giugno e arriverà in Italia nei primi mesi del 2022.

Trasformazione totale

Stile moderno e contemporaneo e interni futuristici: questa la base della ricetta di Casa Kia. Le foto teaser non mostrano ancora tutte le forme del crossover, ma sono sufficienti per darci un’idea delle soluzioni che troveremo.

In particolare, si notano i passaruota muscolosi e la linea di cintura molto alta. Il tetto sembra quasi “appoggiato” sulla vettura grazie all’elemento nero sul montante D che ricorda tanto quello dell’EV6. Sotto al piccolo lunotto sono presenti gli elaborati fari LED con tanto di “barra” luminosa al centro. Nuovi anche i fari LED anteriori con disegno spigoloso e affilato.

Una terza immagine mostra un bozzetto degli interni. Qui viene evidenziato il volante e il quadro strumenti digitale curvo. Il pannello avvolge completamente la parte del guidatore e il centro della plancia e, molto probabilmente, mostrerà le informazioni relative alla guida, all’infotainment e alla navigazione.

Elettrificata in tutte le salse

Kia ha annunciato che questa sarà la prima Sportage progettata esclusivamente per il mercato europeo. Per questa ragione, possiamo attenderci delle motorizzazioni ad hoc tanto apprezzate dal Vecchio Continente. Non dovrebbero mancare, quindi, la varianti elettrificate derivate dalla Hyundai Tucson. Tra queste ricordiamo le mild hybrid a gasolio da 136 CV, le full hybrid da 230 CV e la plug-in da 265 CV.

Come per la “sorella” Hyundai, anche la Sportage dovrebbe conservare le versioni diesel “base” da 116 CV. In passato, si è parlato anche di una versione a 7 posti, anche se non è ancora ufficiale il suo arrivo in Europa. Non resta che attendere l’8 giugno per scoprire tutti i dettagli.