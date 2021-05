C’è chi sarebbe disposto a fare di tutto pur di ritrovarsi una Lamborghini in garage. La storia che arriva dallo stato africano dello Zimbabwe ha davvero dell’incredibile. Un uomo avrebbe digiunato per 33 giorni nella speranza che Dio gli “donasse” una "Lambo" da regalare alla sua ragazza.

Ovviamente questo non è avvenuto e l’intera vicenda si sta risolvendo, fortunatamente, senza risvolti drammatici.

Salvato in tempo

Come un profeta dei tempi moderni, il 27enne aveva deciso di condurre una vita da eremita nella speranza che Dio potesse accogliere il suo sacrificio e soddisfare la sua richiesta fin troppo “terrena”. L’obiettivo del giovane era quello di digiunare per 40 giorni e 40 notti, ma le cose non sono andate come previsto.

Al 33esimo giorno un amico dell’uomo gli ha prestato soccorso dopo essersi accorto delle sue pessime condizioni di salute. Secondo la testata locale Mbare Times, il giovane adesso sta meglio e, dopo il ricovero in ospedale, la sua vita non è più in pericolo.

Un’ambiziosa raccolta fondi

La storia non è finita qui. La chiesa locale si è mossa per venire in aiuto del 27enne ed ha organizzato una raccolta fondi per acquistare la Lamborghini (non è chiaro se il suo sogno sia una Huracan o una Aventador) da oltre 200 mila euro.

La cifra è alta per qualsiasi Paese europeo, figuriamoci per lo Zimbabwe che, sempre secondo la testata, è classificato all’ottavo posto nella graduatoria 2021 delle nazioni più povere al mondo (il reddito annuale pro capite è di appena 516 dollari ovvero circa 423 euro al cambio attuale).

Lamborghini Huracan Performante

La colletta è comunque arrivata a 37 euro ed i soldi sono stati usati per pagare una parte delle crescenti spese mediche. Nel frattempo, il sacerdote locale ha detto ai giornalisti: “Se proprio doveva digiunare, almeno poteva farlo per chiedere a Dio un lavoro, visto che è disoccupato”.