Per i prossimi due anni, i Centri di Guida Sicura Aci di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate) utilizzeranno per i loro corsi le auto di Mercedes-Benz; parliamo anche della gamma firmata Mercedes-AMG.

Come sappiamo ad oggi i centri operativi sono questi due, ma l’ACI intende realizzare attraverso Aci Vallelunga una rete nazionale e presto ci saranno ulteriori Centri di Guida Sicura, uno presso Binetto in provincia di Bari ed un altro in Sicilia. Per ulteriori informazioni di possono visitare i siti media.mercedes-benz.it e guidasicura.vallelunga.it.

C'è molto da imparare

"L’incremento tecnologico sui veicoli ha contribuito notevolmente alla sicurezza mentre il fattore umano continua ad essere l’anello debole", dice Carlo Alessi, Presidente di ACI Vallelunga S.p.A., ricordando quanto sono importanti i corsi di formazione.

"L’accordo con i Centri di Guida Sicura Aci è molto più che una semplice partnership - spiega Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia -. È un segnale importante della necessità di fare sistema e creare valore per un settore così importante come quello dell’automotive nel nostro Paese. Allo stesso tempo, rappresenta per noi l’opportunità di poter contare sul supporto e la logistica di strutture di eccellenza, con due hub distribuiti in maniera strategica sul territorio. Tutto questo ci consentirà di mettere in campo numerose attività, con un partner affidabile e di grande valore al nostro fianco".

"Siamo lieti che Mercedes Benz, costruttore leader nelle tecnologie per la sicurezza, condivida con noi questa missione e certi che il loro apporto incrementerà ulteriormente le capacità dei Centri e la diffusione della cultura della sicurezza", aggiunge Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia.

Chi partecipa ai corsi, come e quanto costa

I Corsi di Guida Sicura ACI SARA si rivolgono a tutti coloro che hanno un’abilitazione alla guida per auto, moto, scooter, minicar, fuoristrada, veicoli industriali, camper, furgoni e autobus. Ce n'è davvero per tutti i gusti e i neo-patentati (che rappresentano il 20% degli utenti del centro) hanno la possibilità di accedere a forti sconti. Anche i nuovi clienti Mercedes o smart possono acquistare i corsi di guida sicura ad un prezzo scontato del 30%.

Sulla pagina guidasicura.vallelunga.it/corsi trovate tutti i dettagli. Il corso di guida sicura beginner costa 240 euro. Tutti i corsi durano un giorno (8 ore) e prevedono prima la puntuale formazione in aula e poi molteplici esercitazioni pratiche. I centri sono dotati di aree esercizio identiche alle infrastrutture stradali (es. larghezza, carreggiata, curve, tornanti, salite e discese, etc.) e gli esercizi vengono effettuati su aree appositamente attrezzate per simulare molteplici situazioni. Chi vuole può anche utilizzare il proprio mezzo.