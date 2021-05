La Ferrari con motorizzazione ibrida V6 si scopre sempre di più. L’abbiamo vista “indossare” i panni della 488 ed essere completamente avvolta da spessi teli e mimetizzazioni. Nelle nuove foto spia la Rossa elettrificata appare dimagrita e con un abito realizzato su misura. Le camufatture sono ancora piuttosto evidenti, ma sembra proprio che saranno queste le forme del modello definitivo.

Forme da Ferrari

I nuovi scatti “rubati” mostrano una parte anteriore con fari LED sottili (con design simile a quelli della SF90) e le prese d’aria integrate nella mascherina. I passaruota sono molto muscolosi, mentre dietro al montante centrale troviamo degli sfoghi piuttosto grandi per fornire aria al possente motore. Nella fiancata si notano anche le minigonne sporgenti e parzialmente scoperte.

La parte più curiosa è il posteriore. Vista di lato, la vettura sembra tronca e pare integrare un piccolo spoiler. La zona inferiore è occupata da un diffusore in carbonio, mentre in quella centrale si vedono la griglia e il doppio scarico. La forma dei terminali appare piuttosto provvisoria, così come quella dei fari LED completamente nascosti dagli adesivi.

Un’ibrida da 700 CV

Che si tratti di una versione ibrida appare piuttosto scontato. Un chiaro indizio è rappresentato dall’icona triangolare gialla sulla fiancata che simboleggia il pericolo di alta tensione.

La Ferrari delle foto dovrebbe chiamarsi 486 e monterebbe un 3.0 V6 biturbo che, combinato con un motore elettrico, sarebbe capace di sprigionare oltre 700 CV sulle sole ruote posteriori. Il powertrain sarebbe plug-in dato che alcune fonti non ufficiali riportano una percorrenza in modalità elettrica di circa 32 km.

La 486 lancerà la sfida alla McLaren Artura (qui vi parliamo di tutti i segreti della supercar inglese) e dovrebbe essere svelata entro la fine del 2021.