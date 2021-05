La MINI Cooper SE si distingue dalle altre MINI non elettriche grazie a dettagli come i colori e i cerchioni specifici. Ora, la nuova edizione speciale Electric Collection porta con sé altre novità esclusive nel design sia interno che esterno, oltre che negli equipaggiamenti di serie.

Rimangono invariate le specifiche tecniche, con una potenza fissata a quota 135 kW (184 CV) e autonomia dichiarata da 225 a 234 km (secondo il ciclo WLTP), ma la Collection offre nuovi sistemi di ausilio alla guida (ADAS) di serie.

Dettagli neri e tetto "multitono"

Nel frontale, i fari rotondi - con funzione Adaptive LED e Matrix per gli abbaglianti - e la griglia esagonale "piena" vengono messi in evidenza dal contorno nero, abbinato a nuovi colori di carrozzeria come la Island Blue Metallic - che arriva per la prima volta nella gamma MINI Electric - e la Rooftop Grey Metallic.

Fra le novità più esclusive c'è il Multitone Roof: grazie a una nuova tecnica di verniciatura, il tetto ha un gradiente cromatico che va dal San Marino Blue vicino al parabrezza fino al Jet Black della parte posteriore, passando per il Pearly Aqua del centro. In alternativa, si può comunque optare per il più classico tettuccio nero lucido.

Non potevano mancare le tipiche strisce (dette semplicemente stripes) sul cofano e sulle fiancate, dal colore sfumato, che riprendono lo stile del Multitone Roof insieme agli specchietti retrovisori con calotte nere.

Questa tonalità, detta Piano Black, viene ripresa non solo dalla già citata calandra, ma anche dai loghi, dalle maniglie e dai cerchi optional da 17", in alternativa ai 17" di serie specifici della Collection.

Finiture diverse e nuovi ADAS

All'interno, la MINI Electric Collection si distingue grazie al battitacco stampato, ai sedili sportivi con combinazione tessuto grigio ed ecopelle, alle superfici interne con finiture nuove e al rivestimento del tetto color antracite. In più, il volante con finitura in pelle nappa presenta un logo specificio nelle vetture in edizione speciale.

Non mancano pacchetti di equipaggiamento inclusi di serie per migliorare comfort, connettività e assistenza al guidatore: fra queste, il riscaldamento del volante e il Connected Navigation Plus Pack, che comprende l'head-up display, il caricatore wireless e le funzioni MINI Connected XL per i servizi online.

Per quanto riguarda gli ADAS, la MINI a zero emissioni gode di serie del pacchetto Driving Assistance Package Plus, che comprende sia il controllo della corsia, sia il cruise control adattivo con funzione Stop&Go: la macchina quindi può rallentare fino a fermarsi completamente, e può ripartire in automatico con una semplice pressione temporanea del pedale dell'acceleratore.

Per il momento non sono disponibili prezzi ufficiali, ma è confermato che la MINI Electric Collection arriverà sul mercato con le sue dotazioni specifiche da luglio 2021.