"Nokia concede in licenza la tecnologia delle telecomunicazioni mobili a Daimler e riceve in cambio un pagamento". La cifra non è specificata, ma con questa comunicazione ufficiale si pone fine alla disputa che da qualche tempo interessava il colosso della tecnologia e la casa auto.

La diatriba legale era arrivata davanti ai tribunali tedeschi ed anche di fronte alla Commissione Europea. L'accordo è quindi un passo importante e, come si legge nella nota congiunta, "le parti hanno concordato di risolvere tutte le controversie pendenti tra Daimler e Nokia, inclusa la denuncia di Daimler contro Nokia alla Commissione europea. I termini dell'accordo rimangono riservati come concordato tra le parti".

Perché era nata la disputa

La multinazionale finlandese che produce apparecchiature per le telecomunicazioni aveva accusato Daimler di non aver pagato la licenza per il loro utilizzo (come fanno Audi, Bentley, BMW, Mini, Porsche, Rolls Royce, Seat, Skoda, Volkswagen e Volvo). Ogni anno Nokia guadagna circa 1,4 miliardi di euro dalla vendita delle licenze.

Da parte sua, il produttore tedesco sosteneva di non dover pagare nulla perché utilizzava soluzioni tecnologiche per la navigazione e la comunicazione forniti da Here, l'azienda berlinese comprata da Daimler insieme ad Audi e BMW dalla stessa Nokia (un'operazione avvenuta nel 2015, quando le tre Case hanno acquisito una partecipazione equipollente per un costo totale di circa 2,8 miliardi di dollari). La mossa strategica era mirata a garantirsi un futuro da protagonisti nelle auto a guida autonoma dal momento che la divisione dell'azienda finlandese si occupa delle mappe per navigatori e nello specifico di quelle per auto).

I commenti delle parti

Secondo Jenni Lukander, presidente di Nokia Technologies, l'accordo è "una pietra miliare estremamente significativa che convalida la qualità del portafoglio di brevetti (Nokia, ndr), il contributo della ricerca e sviluppo di Nokia all'industria dei veicoli connessi e le opportunità di crescita per il proprio programma di licenze automobilistiche".

"Accogliamo con favore l'accordo, da un punto di vista economico e perché evitiamo lunghe controversie", aggiunge Daimler.