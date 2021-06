Il sistema operativo di BMW si aggiorna. A partire da oggi, 1,3 milioni di veicoli riceveranno i pacchetti di aggiornamenti automatici da remoto. Tra le novità ci sono i miglioramenti al sistema di navigazione e la soluzione ad alcuni "bug" dei modelli della Casa tedesca.

I contenuti dell’aggiornamento

Il BMW iDrive 7 si aggiornerà presto alla versione 21-03. Si inizierà dalle vetture immatricolate in Germania e progressivamente toccherà ai 20 modelli di tutti gli altri mercati che equipaggiano il sistema d’infotainment Connected Drive.

Prima di tutto, l’app BMW Maps è stata ridisegnata per consentire un utilizzo più rapido ed intuitivo nell’inserimento delle destinazioni.

È stato corretto un errore che compariva spesso durante la riproduzione di un file musicale via Bluetooth con dispositivi Android 11. Ora il sistema non presenta più il “bug” e tutto funziona senza problemi. Inoltre, in alcuni modelli BMW, la visuale del sistema Surround View non era posizionata correttamente. L’aggiornamento ha risolto l’errore migliorando il funzionamento di questo optional.

Altri aggiornamenti riguardano il salvataggio delle impostazioni del dispositivo di mantenimento della corsia. In questo modo, il sistema conserva le preferenze sul Lane Departure Warning nel corso del tempo e non è necessario rifare la procedura al riavvio dell’auto.

Come si aggiorna il sistema d’infotainment

Tutti gli aggiornamenti vengono scaricati in background dal sistema e non è quindi necessario recarsi in officina. L’installazione può durare circa 20 minuti, ma può essere eseguita anche a vettura in movimento.

I clienti verranno informati della disponibilità dell’aggiornamento attraverso una notifica direttamente sull’app My BMW o tramite il display dell’auto.

L'aggiornamento ha attivato le funzioni di Amazon Alexa in alcuni mercati nel mondo. Ricordiamo, però, che le BMW “italiane” compatibili sono già equipaggiate con le funzionalità dell’assistente virtuale Alexa per ascoltare la musica o per aggiungere prodotti al carrello di Amazon. Al tempo stesso, si possono controllare direttamente dall’auto tutti i dispositivi Alexa compatibili come quelli installati nella propria abitazione.