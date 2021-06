Non c'è niente da fare: l'Alfa Romeo è sempre stata e resta nel cuore degli italiani. Non solo degli automobilisti più appassionati. È una questione di storia, fascino, prestazioni, unicità.

Un brand evocativo, ma che per tanti anni è rimasto in una sorta di limbo: automobili universalmente riconosciute come inarrivabili per molte caratteristiche (per esempio le doti dinamiche di Giulia e Stelvio), ma una gamma prodotti limitata e vendite sempre lontane dalle previsioni. Anche durante la lunga gestione di Sergio Marchionne in FCA.

È iniziata l'era Stellantis

Ora Alfa Romeo è uno dei 14 marchi del gruppo Stellantis, un brand importante con un nuovo amministratore delegato, Jean-Philippe Imparato, l'artefice del rilancio di Peugeot, che ha idee chiarissime (vedi la video intervista di Alessandro Lago).

Sarà questa la volta buona per la rinascita definitiva del Biscione? L'Alfa tornarà al posto che le compete nel panorama automotive mondiale? Di che cosa avrebbe bisogno? Che strategie dovrebbe mettere in pratica? L'elettrificazione è una frontiera necessaria oppure no? Quali sono le rivali più accreditate della concorrenza?

Parliamone su Twitter Spaces

Ne parliamo quindi tra di noi e soprattutto con voi questa sera, dalle 21 alle 22 su Twitter Spaces il nuovo canale "vocale" di Twitter che si sta imponendo in rete.

Questa sera per la terza "puntata" di Motor1.com su Twitter Spaces ci saranno Alessandro Lago (Direttore), Fabio De Rossi (Vice Direttore) e Fabio Gemelli, collega della redazione e il super tester dei consumi reali con il classico Roma-Forlì.

Le istruzioni per partecipare

Partecipare (o semplicemente ascoltare) alla chiacchierata è molto semplice:

- accedete a Twitter con il vostro profilo personale

- seguite il canale Twitter di Motor1.com Italia

- accedete al nostro profilo (@motor1_italia) alle ore 21:00 del 18 maggio 2021 da mobile e troverete in alto nello spazio dedicato ai Fleet e alle storie, il nostro box di colore viola.

Vi aspettiamo!