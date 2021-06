La Lexus NX ha esordito nel 2014 ed è stata rinnovata nel 2017. Nonostante le sue linee siano rimaste moderne, per la crossover è arrivato il momento di un profondo cambiamento.

La seconda generazione di NX verrà presentata il 12 giugno e Lexus ha diffuso una prima immagine teaser per ingannare l’attesa.

Si rinnova senza eccessi

In realtà, della NX sappiamo già tante cose grazie ad un massiccio “leak” dello scorso febbraio. Qualche mese fa, infatti, sono state diffuse sul web alcune foto della nuova Lexus in via non ufficiale. L’immagine teaser mostra un dettaglio della parte posteriore e conferma, di fatto, il design visto nelle foto “rubate”.

In generale, la linea non sarà completamente stravolta rispetto al modello attuale. Le proporzioni saranno sempre quelle di un crossover compatto con larghi passaruota e una griglia imponente. Completamente nuovi i fari LED anteriori e la coda: oltre alle nuove luci con barra LED centrale, troveremo un diffusore molto elaborato con terminali cromati integrati.

L’abitacolo, invece, dovrebbe cambiare profondamente. Il quadro strumenti sarà interamente digitale, mentre il sistema d’infotainment avrà uno schermo più grande e la sua struttura sarà collegata al monitor del computer di bordo. Ci sarà sempre spazio per materiali premium come pelle (in varie colorazioni) ed elementi in Piano Black.

L’ora del plug-in

La nuova NX dovrebbe essere costruita su una versione modificata della piattaforma TNGA-K di Toyota, ovvero la stessa della RAV4. Ciò dovrebbe portare a condividere tante componenti e soluzioni, come quelle riguardante le motorizzazioni. Per questo, nella Lexus potremmo ritrovare il 2.5 4 cilindri a benzina abbinato ad un’unità elettrica.

Come da tradizione del brand, ci sarà sempre un’ampia offerta di powertrain full hybrid e non saremmo stupiti di vedere anche delle varianti ibride plug-in (magari la stessa della RAV4 da 306 CV). In ogni caso, il 12 giugno alle 5 del mattino conosceremo in questa pagina tutti i dettagli.