Negli ultimi anni il mercato dell'usato auto è andato abbastanza bene. Nel 2019 ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 159 di seconda mano (+0,5%). Poi è arrivato il Coronavirus e anche questo settore ha subito una battuta d'arresto. Ora si stenta a ripartire (da gennaio a maggio 2021 la flessione è stata del 20,9% rispetto al 2019), ma c'è fiducia nel futuro e le case continuano ad investire nell'usato certificato.

Ci crede anche Nissan che lancia il suo programma Intelligent Choice riservato alle vetture con meno di cinque anni e di 120.000 km. Queste auto devono superare 100 controlli di qualità all'interno di un centro ufficiale autorizzato, prima di potersi inserire nella lista degli "usati certificati garantiti".

Garanzia, assistenza e controlli gratuiti

La gamma vetture comprende tutti i modelli Nissan: non solo le più diffuse, come la Micra e la Juke, ma anche l'elettrica Leaf e addirittura le sportive 370Z e GT-R (fra l'altro, c'è una versione 3.8 V6 Nismo del 2018 in stock al momento).

Dopo i 100 controlli, tutte le vetture vengono coperte da garanzia contrattuale che il cliente può decidere di estendere fino a un massimo di 36 mesi (tre anni). Prima dell'acquisto, comunque, si può sempre richiedere un test drive.

In più, gli acquirenti di un'auto Nissan Intelligent Choice hanno diritto a una serie di servizi di assistenza compresi nel prezzo, fra cui:

Il controllo gratuito entro 12 mesi dall'acquisto

La vettura di cortesia gratuita in caso di intervento in officina

L'assistenza stradale gratuita 24/7 tutto l'anno

Infine, è attiva la formula "soddisfatto o sostituito": è quindi possibile riportare la vettura in concessionaria entro cinque giorni (lavorativi) dalla data di consegna, e chiederne la sostituzione con altra vettura usata o nuova di almeno pari importo.

Lista online

Si può accedere molto facilmente dal sito ufficiale Nissan.it, dal quale cliccando su "Usato" si viene reindirizzati nella pagina specifica UsatoNissan.it.

Da qui, oltre ai dati tecnici e ai prezzi, sono disponibili le foto di ciascuna vettura in vendita. In più, si può personalizzare la ricerca con l'uso di filtri specifici quali chilometraggio, anni di immatricolazione, potenza, alimentazione, distanza e così via. Una volta selezionata una vettura, si possono anche valutare varie possibilità di finanziamento con anticipo e durata variabili.

Volendo, alla fine del processo, è possibile lasciare i propri dati per essere ricontattati da un consulente della Concessionaria Nissan, che sia per ulteriori delucidazioni sulla vettura o eventualmente per finalizzarne l'acquisto.