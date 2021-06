Si avvicina la presentazione della nuova Astra. Opel ha diffuso le prime immagini teaser del modello che verrà svelato a breve. Le foto mettono in risalto i principali cambiamenti a livello di design e tecnologico.

Nell’annuncio non si parla ancora di motori, ma dalle informazioni raccolte negli ultimi mesi possiamo già fare diverse ipotesi.

Stile da Mokka

Prima di tutto, la forma dei fari LED ricorda molto lo stile “Vizor” visto sulla Mokka, il quale verrà ripreso anche da altre nuove Opel tra cui la Grandland X. Uguali alla crossover compatta anche i caratteri della scritta “Astra” posizionata al centro del portellone.

Altri cambiamenti interessanti sono quelli nell’abitacolo in cui viene mostrato un sedile con rivestimento in tessuto e padiglioni larghi per comunicare tanta sportività. Inoltre, si vede il pannello strumenti denominato “Pure Panel” (visto anch'esso sulla Mokka) che integra gli schermi del computer di bordo e del sistema d’infotainment orientati verso il guidatore.

Benzina, diesel e ibrida plug-in

Sappiamo che la nuova Astra sarà basata sulla piattaforma EMP2 di Stellantis, la stessa su cui è costruita la nuova Peugeot 308. Come la francese, anche la tedesca verrà offerta in versione berlina compatta e come famigliare “Sports Tourer”.

Le motorizzazioni dovrebbero essere condivise con la 308. Per questo motivo, l’Astra potrebbe essere offerta con propulsori a benzina 1.2 turbo da 110 e 130 CV e diesel da 130 CV.

In aggiunta, dovrebbero debuttare due versioni ibride plug-in, una a trazione anteriore (forse da 225 CV come la 308) e una da 300 CV con quattro ruote motrici con la sigla sportiva OPC.

L’architettura non è concepita per ospitare una variante 100% elettrica, ma, sempre come la 308, è probabile che più avanti venga progettata un’Astra a batteria per tenere testa alla concorrenza (tra cui la Renault Megane elettrica).

La nuova Opel verrà prodotta nell’impianto tedesco di Russelsheim e dovremmo ricevere maggiori dettagli nei prossimi mesi.