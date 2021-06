Non è raro vedere una Ferrari guidata da una celebrità come un calciatore o un attore. È più difficile, invece, avere l’opportunità di guidare la stessa identica auto posseduta da un personaggio famoso.

Per questo, per i fan (e anche Le fan) dell’attore inglese Hugh Grant l’opportunità è davvero interessante. La sua Ferrari California è attualmente in vendita presso la concessionaria Quirks Car Company di Wickford, in Inghilterra.

Una California completa e (quasi) come nuova

La star di Notting Hill (e non solo) si è regalato la California per il suo cinquantesimo compleanno nel 2012, lo stesso anno in cui è nato il suo secondo figlio. La Ferrari è di colore grigio Canna di Fucile con interni color cuoio e finiture nere (le foto che vedete qui sono quelle di cartella stampa con carrozzeria rossa).

L’esemplare è praticamente full optional e comprende il pacchetto aerodinamico completo, cerchi in lega da 20”, sedili con regolazioni elettriche, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sospensioni adattive e sistema di navigazione con schermo touch.

Considerando tutti gli accessori presenti, non siamo sorpresi dal fatto che questa Ferrari da nuova costasse circa 143 mila sterline (165 mila euro al cambio attuale). L’auto dell’annuncio, però, ha percorso 43 mila km ed è offerta all’equivalente di circa 93 mila euro.

490 CV e prestazioni da vera Ferrari

La California ha esordito nella gamma Ferrari nel 2008 ed è rimasta in vendita fino al 2014 prima di essere sostituita con la California T. Alla messa a punto del modello ha partecipato anche Michael Schumacher e la versione del 2012 ha potuto contare su un aumento di potenza di 30 CV per un totale di 490 CV.

Allo stesso tempo, l’auto fu alleggerita di 30 kg attraverso una riprogettazione del telaio in lega d’alluminio più leggera.

Capace di raggiungere i 100 km/h da ferma in 3,8 secondi, riesce a toccare i 312 km/h di velocità massima. Insomma, una vera supercar per una super celebrità.

*Foto di cartella stampa