Una piazza vuota. Strade vuote. Nessuno in città. Stavolta però non si sta chiusi in casa per il Covid, ma per vedere la nazionale di calcio. E' così che lo spot "Uniti dalla stessa passione" racconta la partnership tra Fiat e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Fiat è Auto Ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per la UEFA EURO 2020 in programma a Roma e in altre dieci città europee dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

Mild hybrid all'appello

Le protagoniste della campagna sono la Fiat 500 e la Panda mild hybrid, perché il messaggio sottinteso è quello di una ripartenza italiana a basso impatto ambientale.

Come colonna sonora è stato scelto il brano “Uno” di Ermal Meta, il cui videoclip musicale aveva visto la partecipazione di una Fiat 500 Sport in versione hybrid. La partnership con Fiat sarà inoltre concretizzata con l'esposizione della Fiat 500 all’interno di Casa Azzurri.

Fiat Panda mild hybrid Fiat 500 mild hybrid

Cosa dicono i vertici di Torino e FIGC

E' da tempo immemore che le auto torinesi affiancano i calciatori, e non solo gli uomini. Ricordiamo il legame tra Jeep e la Juventus Women. A proposito di quest'ultima collaborazione invece Olivier Francois, CEO del marchio Fiat e CMO di Stellantis, dice: "La Nazionale di Calcio è il simbolo dei valori sportivi e umani e raccoglie intorno a sé milioni di appassionati, portando nel mondo l'immagine positiva del nostro Paese, proprio come fa il marchio Fiat. Questo storico sodalizio esprime valori comuni capaci di spingere il Brand e la Federazione verso le sfide del futuro".

"Tradizione e innovazione sono nel DNA di FIAT e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – continua Gabriele Gravina, Presidente della FIGC - e sono anche i punti di forza di questa Nazionale che è già diventata simbolo di ripartenza per tutto il Paese. L’esuberanza e la voglia di stupire degli Azzurri di Mancini si legano alla perfezione col messaggio inviato con questa nuova campagna".