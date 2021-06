Cresce l’attesa per la prima Ferrari V6 ibrida. I prototipi della misteriosa Rossa continuano ad aggirarsi per le strade emiliane, ma la Casa non ha rivelato ancora le prime informazioni ufficiali.

A fare chiarezza sulle possibili soluzioni tecniche del modello ci prova la testata americana Motor Trend che ha rivelato alcune indiscrezioni interessanti.

Piattaforma di famiglia

La nuova Ferrari ha ancora il nome in codice “F171”, ma è da diversi mesi che si parla di “486” come sigla definitiva. Il powertrain dovrebbe essere composto da un 6 cilindri con doppio turbo e un motore elettrico. Motor Trend afferma che il modello dovrebbe condividere il motore e tutta la piattaforma con la Maserati MC20.

L’alimentazione sarà ibrida plug-in con una batteria derivata dalla SF90 Stradale. Ciò significa che l’auto sarà in grado di percorrere alcune decine di chilometri in modalità solo elettrica, ma l’intero setup verrà improntato più sulle prestazioni che sul contenimento dei consumi.

L’azione combinata di motore elettrico e termico dovrebbe portare la Ferrari a 800 CV. Tuttavia, dato che la 486 dovrebbe rappresentare un modello entry level, è probabile che la potenza venga contenuta tra i 700 e i 750 CV per evitare di “cannibalizzare” le vendite degli altri modelli.

Anche a trazione anteriore

Sempre stando a Motor Trend, il fatto di avere due motori elettrici (uno su ogni asse) non esclude la possibilità di una modalità di guida a trazione anteriore. La soluzione non sarebbe completamente nuova visto che già la SF90 utilizza le sole ruote davanti in determinate fasi della guida “spegnendo” il motore termico.

Quando vedremo la nuova Ferrari? È probabile che ne sapremo di più in occasione dell’IAA di Monaco previsto dal 7 al 12 settembre. A giudicare dalle ultime foto spia, infatti, il prototipo sembra aver assunto le sue forme definitive e pare entrato nella parte finale dei test.