Dal 10 al 13 giugno si terrà il Milano Monza Motor Show, appuntamento dedicato al mondo dell'auto con tante novità in anteprima da vedere e non solo. In Piazza Castello infatti saranno presenti numerosi modelli elettrici ed elettrificati da provare, con test drive cittadini.

Auto di tutti i tipi e per tutti i gusti, per scoprire la mobilità "alla spina" grazie anche alla collaborazione con Enel X. I test drive saranno disponibili dalle 9.00 alle 19.00 da giovedì 10 a domenica 13 giugno, previa registrazione gratuita da effettuare sul sito ufficiale del Milano Monza Motor Show.

Ma quali auto si potranno provare? Di seguito l'elenco completo.

Le auto ibride in prova

Mild hybrid, full hybrid e ibride plug-in: la gamma di auto elettrificate in prova in Piazza Castello comprende tutti i livelli e vari tipi di carrozzeria, con SUV e crossover a farla da padroni. Lato mild hybrid ci sono Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-30, Suzuki Ignis e Suzuki Vitara.

La gamma full hybrid conta invece Hyundai Tucson, Suzuki Swace, Honda Jazz, Honda Jazz Crosstar, Honda CR-V e Renault Clio e-Tech.

Renault Clio e-Tech Hyundai Tucson

Le auto ibride plug-in saranno invece KIA Sorento, Mitsubishi Eclipse Cross, MG EHS, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, MINI Countryman, Jaguar F-Pace, Land Rover Evoque, Suzuki Across e Renault Captur.

Le auto elettriche in prova

Ricca anche la presenza di auto a emissioni zero da provare: Mazda MX-30, Tazzari Zero City, Tazzari Zero 4 Opensky, EVO3 Electric, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Hyundai Kona Electric, BMW iX3, MINI Full Electric, Honda e, Renault Zoe e Renault Twingo.