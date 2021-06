Il 2020 ha costituito un anno record per la gamma Audi RS. Nell’anno della pandemia sono stati immatricolati 29.300 veicoli ad alte prestazioni in tutto il mondo. Un risultato importante per un listino che è in costante espansione e che conta 15 modelli R ed RS.

A parlare delle prossime sportive del marchio (tra cui la tanto attesa RS 3 mostrata per la prima volte con le foto ufficiali dei prototipi) è Sebastian Grams, Managing Director di Audi Sport.

Sempre più RS elettrificate

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista realizzata dalla stessa Audi a Grams riguarda la strategia di elettrificazione dei modelli sportivi. Il processo è stato avviato con RS 6 Avant, RS 7 Sportback e RS Q8 dotate di un 4.0 TFSI biturbo V8 da 600 CV supportato dalla tecnologa mild hybrid a 48 Volt. Questo il pensiero del dirigente:

“I futuri modelli Audi Sport compiranno ulteriori passi in questa direzione con soluzioni ibride plug-in o full electric. Proprio la propulsione a elettroni schiude nuove opportunità a livello tecnico. Si pensi all’eccezionale rapidità di ripartizione della coppia tra avantreno e retrotreno resa possibile dalla trazione integrale quattro elettrica: nessun sistema meccanico può sostenere il confronto. O, ancora, alla precisione e velocità nella distribuzione della spinta tra le ruote del medesimo asse, caratteristica del sistema torque vectoring elettrico”.

Per queste ragioni, il futuro di Audi Sport sarà sempre più ad emissioni zero:

“Entro il 2024, oltre il 50% della gamma Audi Sport sarà composto da modelli parzialmente o integralmente elettrificati. Una quota che toccherà l’80% entro il 2026. Per finire, entro il 2030 avremo in gamma esclusivamente vetture ad alte prestazioni elettriche o ibride plug-in. In generale, le vetture ad alte prestazioni del futuro verranno sviluppate seguendo le direttive dell’emozione, della sostenibilità e della digitalizzazione”.

Le RS 3 sono pronte

Insieme al comunicato, Audi ha rilasciato una serie di immagini che ritraggono Sebastian Grams e tutte le Audi RS della gamma. In primo piano, è impossibile non notare i due prototipi delle RS 3 Sportback e Sedan.

I due modelli sembrano ormai pronti per la presentazione ufficiale e sono avvolti da mimetizzazioni rosse e nere. Sulla fiancata sono presenti i numeri “1-2-4-5-3” che ricordano l’ordine d’accensione dei cinque cilindri del motore. Un’ulteriore conferma del fatto che anche le nuove versioni monteranno il 2.5 TFSI.

La potenza? Si parla di due varianti da 420 e 450 CV per riprendersi lo scettro di hatchback più potente del pianeta attualmente detenuto dalla Mercedes A45 AMG S.