Alfa Romeo accelera i preparativi per una festa di compleanno molto speciale. Giovedì 24 giugno la Casa festeggia i 111 anni di attività.

Nello stesso giorno del 1910, infatti, nasceva a Milano l’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.), rinominata Alfa Romeo nel 1918 a seguito dell’acquisizione da parte dell’ingegnere e imprenditore campano Nicola Romeo.

Per festeggiare insieme agli “Alfisti”, il brand ha organizzato un evento dedicato di quattro giorni (dal 24 al 27 giugno 2021) al Museo Alfa Romeo di Arese.

Parata in rosso

Il tema principale e il comune denominatore della manifestazione sarà la classica parata aperta a tutti i privati proprietari di una vettura del marchio di qualsiasi modello e anzianità. Il colore dominante sarà il Rosso Alfa e, per questa ragione, i visitatori saranno invitati a indossare qualcosa di rosso, esattamente come le mascherine che verranno distribuite gratuitamente all’ingresso.

Le parate si svolgeranno ogni giorno dal 24 al 27 giugno alle 10 e alle 17 e per partecipare è necessario registrarsi all’indirizzo mail info@museoalfaromeo.com. Giovedì 24 alle 15, invece, si terrà una parata riservata ai Club Alfa Romeo, i quali saranno invitati a partecipare alle 15.30 a un meeting dedicato alla presentazione delle attività del Museo.

Le consegne delle prime Giulia GTA e GTAm

La giornata inaugurale sarà particolarmente speciale anche per i primi clienti della Giulia GTA e GTAm. In questo giorno, infatti, verranno consegnati i primi esemplari delle 500 unità numerate.

I clienti saranno protagonisti di un’esperienza di guida dedicata da vivere insieme ai responsabili del brand, del design e del reparto ingegneristico. Il 24 alle 12, inoltre, i clienti potranno scendere in pista per una parata esclusiva e partecipare ad una visita tematica esclusiva all’interno del Museo.

Formula 1 e attività del weekend

Non mancherà il legame col team di Formula 1. Durante i quattro giorni sarà allestito un maxi schermo per assistere in diretta a prove libere, qualifiche e gara del GP d’Austria.

Inoltre, nel Museo sarà esposta la monoposto Alfa Romeo Racing Orlen e venerdì 25 alcuni ospiti potranno collegarsi in streaming col circuito austriaco per un incontro coi piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi alla scoperta del paddock e dei garage attraverso un tour virtuale.

Sabato 26 e 27 sono in programma due conferenze di approfondimento sulla storia di Alfa Romeo. Si parlerà dell’anniversario della prima vittoria A.L.F.A. nel 1911 e delle caratteristiche del prototipo Concept 4C del 2011.

Ogni giorno dalle 17 alle 18 su prenotazione sarà visitabile anche la mostra “Cavalli Marini”, incentrata sull’impiego dei motori del Biscione nella nautica.

Nel weekend sono previste anche attività per gruppi e famiglie. Si parte sabato 26 alle 15 con un laboratorio creativo per i ragazzi e una Caccia al tesoro domenica 27 alle 16.30.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito del Museo Alfa Romeo.