Vi abbiamo mostrato la nostra nuova Crew Car, una Land Rover Discovery personalizzata e wrappata su misura per il team di Motor1.com (che in questo momento è al Milano Monza Motor Show 2021 in Piazza San Carlo, allo Stand n.80), e abbiamo già una social activation per voi.

Create un contenuto fotografico o video, condividetelo sui social accompagnato dall’hashtag #Motor1CrewCar (su Facebook, Instagram, Twitter) e mostrateci l’avvistamento della crew car Motor1, potreste entrare a far parte della crew di Motor1 per un giorno.

Può essere un selfie o semplicemente uno "spotted" in stile "foto spia", noi vi riposteremo sui canali social ufficiali di Motor1.com e selezioneremo chi potrà vedere da dentro come produciamo i video.

Comunicare e condividere con voi

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere voi fan e appassionati, mostrandovi da vicino il nostro lavoro durante i nostri shooting video. Motor1 è accessibile e coinvolgente, non solo nel modo di comunicare, ma anche nel modo di creare relazioni con voi appassionati.

Tutte le foto verranno inserite all’interno di una mappa consultabile all’interno del sito Motor1.com, che sarà aggiornata con le vostre segnalazioni, grazie alle quali racconteremo sui nostri social le storie e alcuni momenti divertenti delle esperienze che vivrete con la nostra crew.

Quindi, se vedete la Crew Car per strada, a Roma, Milano o in tutto lo Stivale, fermatela, fotografatela, chiamatela, segnalatela: dove c'è lei, ci siamo anche noi.

Su misura per noi

La Discovery CREW CAR è caratterizzata da una livrea dedicata, il cui concept è stato sviluppato da Garage Italia, mentre gli specialisti di DSW Wrapping si sono occupati di realizzare la personalizzazione.

Ispirandosi al logo della nostra Testata, Garage Italia ha giocato coi colori bianco, nero opaco e blu elettrico. Soprattutto quest'ultimo ha un ruolo fondamentale, perché si combina con diversi toni per dare dinamismo visivo all'effetto "mimetico".

Il posteriore è a colore pieno in blu chiaro con alcuni tocchi metallizzati, e proseguendo lungo le fiancate, i passaruota ed il cofano inizia a prendere forma il motivo camouflage che a vettura in movimento crea un effetto ottico particolare. Immancabile, sulle portiere anteriori, il grande logo Motor1.com, che accompagna la scritta intera sotto gli specchietti.