La nuova vita di Maserati è partita con la MC20, sportiva erede spiriturale dell'indimenticabilie MC12, e con lei viaggia veloce verso una gamma completamente rinnovata. Ogni Maserati attualmente in produzione - Ghibli, Quattroporte e Levante - sarà protagonista di un restyling prima e di una generazione completamente nuova poi, e a loro si affiancheranno modelli completamente nuovi.

Tra i primi ad arrivare ci sarà la Maserati Grecale, SUV medio conosciuto come "baby Levante", annunciato in pompa magna lo scorso settembre e destinato a scontrarsi con modelli del calibro di Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC. Per farlo da Modena hanno deciso di utilizzare una piattaforma apprezzata come la Giorgio di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, alla quale aggiungere elettrificazione da una parte e ancora più potenza dall'altra.

C'è Nettuno?

Secondo recenti rumors infatti la Maserati Grecale, nella sua variante più sportiva, supererà i 510 CV della Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio grazie - da prendere con le pinze - al motore Nettuno della Maserati MC20. Il nuovo V6 firmato dalla Casa del Tridente infatti potrebbe trovare posto anche sotto al cofano del SUV medio modenese, permettendogli così di tenere testa (e superare) le rivali tedesche senza però raggiungere i 620 CV della sportiva.

Dall'altra parte ci sarà anche una scelta tra varie opzioni di elettrificazione: dal 2.0 mild hybrid che ha debuttato sulla Ghibli a un inedito powertrain plug-in, per arrivare a una versione 100% elettrica. Come da piano industriale infatti ogni Maserati del futuro avrà una variante a batterie e la Grecale non farà certo eccezione.

Non una baby Levante

Passando allo stile, nonostante i camuffamenti, sembra proprio che la Grecale avrà pochi elementi estetici in comune sia con la sorella maggiore Levante sia con la "cugina" Alfa Romeo Stelvio. Certo, le proporzioni saranno quelle tipiche di un SUV medio (lunghezza intorno ai 4,8 metri), senza posteriore da coupé.

Saranno quindi i particolari e rendere unica la Grecale, come le luci posteriori più sottili e unite da un'altrettanto sottile cromatura. Anche in abitacolo ci dovrebbero essere numerose novità, a partire dal sistema di infotainment (probabilmente basato sull'Uconnect 5) e dalla disposizione dei vari comandi.

Il debutto della Maserati Grecale è atteso per la fine del 2021, mentre la sua versione 100% elettrica arriverà nel corso del 2022. Questa Grecale Folgore avrà due motori elettrici e impianto a 800 volt, oltre a una potenza adeguata al blasone del Tridente.