Si fa presto a dire ibrida. Oppure plug-in. Basta ragionare sul tema: spina sì, spina no. Magari però fosse così semplice. Bisognerebbe intanto chiedersi quanto motori ha l'auto in questione: uno, due, tre? Che tipo di batteria viene alloggiata nel corpo-macchina: tradizionale a 12V o a 48V oppure agli ioni di litio con potenze di parecchi kilowattora? Il motore endotermico è a ciclo Otto o a ciclo Atkinson?

E non basta. Sarebbe anche il caso di approfondire le diverse tecnologie adottate per le auto ibride: in parallelo o in linea? Il sistema Toyota o quello Audi o, ancora, l'E-Tech di Renault? Come vedet ce ne è per tutti, soprattutto per gli ingegneri.

Quello di cui però vogliamo parlare oggi su Twitter Spaces, chiacchierando con voi, non riguarda astratte technicality, ma le scelte concrete che ciascuno di noi ha fatto o pensa di fare avvicinandosi al mercato delle auto ibride. Un mercato che cresce a tassi di tre cifre e che a fine 2020 era composto da un parco macchine di oltre 542 mila vetture (esattamente 10 volte le full electric circolanti).

Ne parliamo tra di noi e soprattutto con voi oggi, nel nuovo orario dalle 14 alle 15 su Twitter Spaces, il canale "vocale" di Twitter che si sta imponendo in rete. Sarà una chiacchierata a più voci, comprese ovviamente le vostre, per capire insieme "a chi conviene cosa" nel mondo delle ibride e che esperienze (positive o negative) abbiamo fatto nel guidare queste auto.

Per questa quinta puntata di Motor1.com su Twitter Spaces ci saranno Fabio De Rossi (vice direttore), Federico gasparini (coordinatore di InsideEVs), Lorenzo Curatti (responsabile delle prove video di Motor1.com) e Fabio Gemelli (collega della redazione e tester dei consumi reali).

