La pandemia ha cambiato le nostre abitudini? Sì, ma a quanto pare non le nostre preferenze: per 2/3 degli italiani, questa nuova ripartenza che segue all'ennesima serrata da Covid torna ad essere caratterizzata dal ritorno in strada a bordo della propria auto. Un'auto che fatica a diventare elettrica se non nei grandi centri urbani del centro-nord, gli unici in cui il trasporto pubblico e gli strumenti di micromobilità trovano un buon seguito.

Sono questi temi che emergono dallo studio presentato da ANIASA, l'associazione che riunisce le aziende di autonoleggio, micro-mobilità e automotive digitale, insieme alla società di consulenza strategica Bain&Company, e intitolato appunto “L'Italia riaccende i motori della mobilità – Nuove esigenze o abitudini consolidate?”.

Ma il mercato non decolla

Preferiamo l'auto dunque, ma questo non sostiene le vendite e meno ancora la transizione energetica, spinta dalle campagne anti-diesel e in generale anti-motori endotermici nelle grandi città settentrionali e del centro, ma molto meno pressante sul resto del territorio dove la necessità di cambiare l'auto non si sente.

Ecco spiegati gli 11 milioni di veicoli con oltre 15 anni che rendono il nostro parco circolante tra i più anziani d'Europa, tendenza molto difficile da invertire, e anche la difficoltà nel fa prendere piede allo sharing e alla micromobilità, che funziona, ancora una volta, soltanto nelle metropoli più affollate che scoraggiano l'uso dell'auto.

L'autobus piace poco

Con la riapertura, l’utilizzo dell’auto pare essere stato riportato ai livelli precedenti i vari lockdown, se non addirittura maggiore in parte a causa dei timori di contagio che paradossalmente scoraggiano l'uso dei mezzi pubblici e delle soluzioni condivise.

L'indagine, realizzata nel maggio scorso, si basa su una serie di interviste condotte su un campione di 1.000 italiani, rivela che soltanto il 42% degli interpellati utilizza in modo regolare o quantomeno frequente autobus e mezzi pubblici, ma a che che la spinta all'acquisto di auto nuove, malgrado le campagne ambientaliste e a favore della sicurezza, non dà i risultati sperati visto che in molti preferiscono conservare quella già in loro possesso o acquistare un usato economico anche se indietro con le normative.

L'auto è altresì preferita da chi abita nelle periferie dove il trasporto pubblico è meno comodo, specie per i pendolari, e il traffico meno asfissiante, mentre biciclette e monopattini, che hanno avuto impennate di vendite notevoli anche grazie agli incentivi, sono in realtà vissute dal 70% degli utenti come veicoli per lo svago e il tempo libero e non come mezzi di trasporto quotidiano.

Anche il ritorno parziale al lavoro in sede influisce sul trend: le giornate di smart working sono salite a circa 3 a settimana durante il 2020 ma ora si stanno ridimensionando a 2, giustificando un maggiore ritorno sulle strade.

Elettriche, fenomeno "metropolitano"

L'analisi delle vendite di vetture elettriche conferma la disparità territoriale: i numeri più incoraggianti si registrano nelle grandi città del nord, dove sono ormai arrivate al 5%, a cui va il grosso del merito della crescita delle immatricolazioni e della contestuale riduzione delle vendite di endotermiche, scese nel 2020 dall'84% al 71% del mix, mentre al sud la loro penetrazione è ancora ferma all'1%.

Meglio l'ibrido e... il gas

La categoria cresciuta in modo più omogeneo è quella delle auto ibride, passata dal 6% al 18% anche se va sottolineato che una buona parte di questa fetta è rappresentata dalle mild hybrid o ibride leggere.

Anche qui, il sud fa eccezione mantenendo una predilezione per i carburanti alternativi come GPL e metano, che infatti mantengono quote prossime al 13% malgrado una riduzione dell'offerta da parte delle Case. Per il 51% degli intervistati, il problema principale dell'elettrico resta il prezzo proibitivo anche con gli incentivi.