Si è chiusa con un “bottino” di 11.635.000 euro l’asta tenuta da RM Sotheby’s a Milano lo scorso 15 giugno. Nel corso della rassegna di Palazzo Serbelloni sono state vendute 19 tra le auto più esclusive al mondo.

Tra queste ha svettato la Ferrari 275 GTB del 1966 guidata dalla coppia glamour Roger Vadim e Jane Fonda. La storica Ferrari è stata venduta alla cifra record di 2.255.000 euro.

“Tripletta” Ferrari

All’asta, comunque, sono stati battuti tanti altri pezzi storici e moderni molto rari. Dietro alla 275 GTB, c’è la Ferrari 550 GT1 del 2000 costruita in appena due esemplari da Italtecnica per il Team Rafanelli partecipante al campionato FIA GT del 2001. La vettura guidata dai piloti Naspetti e Schiattarella è stata venduta per 1.805.000 euro.

Ferrari 275 GTB Ferrari 550 GT1

Al terzo posto troviamo una delle 350 Ferrari 250 GT/L Berlinetta. L’esemplare numero 65 è stato acquistato a 1.478.750 euro. Fuori dal podio, ma sempre nel “club” del milione di euro, c’è la Mercedes 300 SL Roadster del 1957 con una cifra di 1.051.250 euro.

Le altre auto da record

I numeri da capogiro riguardano anche altre vetture italiane. L’Alfa Romeo 155 V6 TI ITC guidata da Nicola Larini nella stagione 1996 dell’ITC (e ancora in perfette condizioni da gara) è stata venduta a 792.500 euro. Menzione d’onore anche per la Ferrari 250 GTE 2+2 Serie III restaurata e battuta a 466.250 euro.

Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM/ITC Koenigsegg CCR Lamborghini LM002

Nella top 10 anche la Koenigsegg CCR mostrata al Salone di Ginevra del 2004 (798.125 euro), l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este Coupé del 1951 (640.625 euro), la Bugatti Type 46 Coupé “Superprofilée (545 mila euro) e l’Aston Martin DB4 del 1960 (455 mila euro).

Infine, si è registrato un record assoluto all’asta per la Lamborghini LM002. La prima SUV del Toro ha fatto segnare la cifra di 393.125 euro. Ancora invendute appaiono invece la Lancia 037 prototipo e l'Alfa Romeo 155 TS BTCC sempre presenti alla stessa asta.

Soddisfatto dei risultati Augustin Sabatié-Garat, direttore delle vendite di RM Sotheby’s Europa: