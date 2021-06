Le auto sportive e le supercar hanno da sempre esercitato un grande fascino sui musicisti, al punto da diventare spesso protagoniste dei video musicali, come ad esempio nel recente videoclip di Irama.

A questa solida tradizione si aggiunge oggi il video dell'ultimo singolo di Mahmood, intitolato Kobra, che va però a "pescare" una sportiva piuttosto insolita nel panorama spesso dominato da italiane, tedesce, americane e giapponesi. Parliamo della Jaguar F-Type Convertibile che spicca nella sua curiosa livrea color arancio con grafiche Hot Wheels.

Modellini in scala naturale

In realtà è Hot Wheels lo sponsor ufficiale del video e non Jaguar, che però ha fornito la spider britannica guidata proprio da Mahmood. Davvero curioso è invece il piccolo logo del "Kobra" che compare nel video e che, trattandosi di un serpente, ricorda in qualche modo un altro famoso "Biscione" delle auto, ma con il cuore a Milano...

La colorazione arancio opaca, le decal e le grafiche speciali che raffigurano il cobra del titolo sono opera di Hot Wheels, la stessa azienda di modellini di Mattel che ha trasformato in speciali supercar da drift tutte le altre protagoniste del video, inclusa una vecchia BMW Serie 3 e un'Apecar carica di ballerini.

F-Type 5.0 V8

Da alcuni dettagli come i doppi scarichi gemelli alle estremità del paraurti posteriore e da alcuni logo è possibile capire che ci troviamo di fronte a una Jaguar F-Type Convertibile P450 R-Dynamic, ovvero la 5.0 V8 da 450 CV che ha un prezzo base di 103.382 euro.

Tutte le altre caratteristiche tecniche e le prestazioni della spider inglese le trovate nella tabella qui sotto.

Un'ultima curiosità: il video è stato girato quasi interamente nel porto e nella Darsena di Ravenna, oltre che a Milano.