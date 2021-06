Una supercar si può indossare? Stando al merchandising di tantissimi brand sì e può persino trasformarsi in una scarpa. E' successo molte volte, vi ricordate la Lamborghini Aventador Roadster di LeBron James? Il campione NBA personalizzò la sua supercar di Sant'Agata Bolognese per renderla uguale alla fantasia che Nike aveva scelto per un paio di scarpe che gli aveva dedicato.

Poi ci sono state le Puma ispirate alla Porsche 911 Turbo ed ora, lo stesso marchio, ha realizzato un paio di sneakers dedicate alla Ferrari SF90 Stradale. Il prezzo? Negli USA circa 400 dollari ovvero 335 euro circa al cambio attuale.

L'auto che diventa una scarpa

Le sneakers in questione si chiamano Ferrari ION F by Puma e riprendono le caratteristiche iconiche della Ferrari SF90 Stradale: linee pulite, aspetto sportivo ma sobrio.

Di dettagli iconici ce ne sono tanti. Ad esempio il pannello in TPU riflettente sul retro della scarpa è avvolto da una schiuma che si ispira allo spoiler anteriore della supercar italiana. E poi c'è il colore rosso, un'autentica firma del Cavallino Rampante (anche se questo paio di Puma si può avere anche in nero).

Ripassiamo la Ferrari SF90

Nella nostra prova vi raccontiamo come va l’erede delle Ferrari GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari. A livello tecnico c’è davvero tanto da dire sulla Ferrari SF90. Per questo vi suggeriamo di leggere l'intervista che trovate su InsideEVs.it, dove abbiamo chiesto ai tecnici di spiegarci questo progetto. Qui posso ricordare una curiosità legata alla necessità di massimizzare le prestazioni del motore elettrico posteriore rendendolo il più compatto possibile, per essere installato tra il 4.0 bi-turbo benzina e il cambio automatico doppia frizione ad 8 rapporti.

Si tratta della prima volta al mondo in cui su un’auto di produzione viene usato un elettrico con tecnologia a flusso assiale. Trovate tutti i dettagli su InsideEVs.it.