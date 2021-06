Diciamocelo: una Porsche 911 la si compra principalmente per le sue doti dinamiche, per il suo essere unica come feeling di guida e per ciò che rappresenta per la storia dell'auto. Ma nel 2021 i motivi di acquisto vanno (anche) al di là dei meri meriti meccanici di un modello, con la tecnologia che ci mette sempre più lo zampino.

E così anche per un'auto sportiva come la tedesca avere un infotainment moderno diventa fondamentale, ecco allora arrivare il Porsche Communication Management (PCM) 6.0, nuova generazione del software di Stoccarda, pronto ad arrivare nel corso dell'estate su 911, Cayenne e Panamera.

Basta la parola

Gli assistenti vocali sono ormai onnipresenti e dagli smartphone sono entrati in auto, ora anche nelle Porsche 911, Cayenne e Panamera e col nuovo PCM 6.0 basterà pronunciare la frase di attivazione "Hey Porsche" per gestire (ad esempio) navigatore satellitare, climatizzatore, illuminazione interia e massaggio dei sedili. Assistente vocale che, come sempre più spesso accade, è in grado di imparare nuove frasi, diventando sempre più potente.

La connettività permette sia di disporre di aggiornamenti Over the Air, per scaricare le ultime novità software direttamente dall'auto, sia di migliorare le mappe del navigatore che, oltre a una grafica modificata, mostra in tempo reale le condizioni del traffico lungo il tragitto.

Ora anche per Android

Altra grande novità è rappresentata dalla compatibilità con Android Auto, così da effetturare il mirroring del proprio smartphone con sistema operativo di Google sul monitor centrale. Per i possessori di iPhone invece Apple CarPlay diventa wireless, per collegarsi al sistema di infotainment senza dover utilizzare il cavo USB.

E ancora, il sistema Porsche Communication Management 6.0 integra al suo interno Apple Music e Apple Podcasts: se si dispone di un abbonamento ai servizi streaming della Mela morsicata basterà loggarsi con i propri dati per ascoltare musica e podcast senza dover collegare il proprio telefono.

E per chi non può proprio fare a meno della musica durante la guida sarà disponibile la app Soundtrack My Life (attualmente in fase beta) che riprodurrà musica diversa adatta alle varie situazioni, per creare una colonna sonora adatta allo stile di guida del momento.