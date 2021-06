Le macchinine della Hot Wheels si sono già digitalizzate in passato: le abbiamo viste, ad esempio, in vari videogame per console, PC e smartphone ma ora il passo è ancora più ambizioso. L'azienda statunitense è pronta infatti ad entrare nel mondo degli NFT.

Prossimamente, quindi, si potranno scambiare i propri modellini (digitali) preferiti in un formato (quasi) completamente nuovo.

Hot Wheels da collezione

Le Hot Wheels protagoniste degli scambi non saranno quelle vere e proprie in plastica e metallo, bensì solo quelle in formato digitale. Delle immagini digitali a rappresentare 3 tra i più famosi modellini creati dall'azienda: Twin Mill, Bone Shaker e Deora II.

How Wheels Twin Mill

Attenzione però: non si tratterà di semplici file jpg, ma di veri e propri pezzi di collezione che protagonisti di un’asta online in programma il 22 giugno alle 18 (ora italiana) sulla piattaforma Ethereum.

I beni da collezionare sul computer

Ma cosa sono esattamente gli NFT? Citando Wikipedia si tratta di

Un tipo speciale di token crittografico che rappresenta qualcosa di unico; i gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili. Ciò è in contrasto con le criptovalute, come bitcoin e molti token di rete o di utilità, che sono per loro stessa natura fungibili

Cercando di semplificare sono opere digitali uniche e non riproducibili, acquistabili unicamente online e i cui passaggi di proprietà vengono validati tramite blockchain, vale a dire quella sorta di libro mastro digitale sul quale vengono segnate - senza possibilità di modifica - transizioni web. La stessa tecnologia utilizzata per le criptovalute come Bitcoin e Dash, che permette anche all'autore dell'opera originale di continuare a guadagnare una percentuale su ogni futuro scambio.

Ci potranno quindi essere copie dell'opera digitale, come avviene per varie opere d'arte vere e proprie, ma solo una sarà quella originale.

Un sistema che sta prendendo sempre più piede nel mondo dell'auto: da Garage Italia ha iniziato a vendere online fino alla Lykan HyperSport, l'hypercar protagonista di Fast&Furious 7 venduta assieme a una riproduzione digitale.