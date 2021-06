Fin dal XVII Secolo, la parola "Grand Tour" indica un viaggio attraverso l'Europa Continentale che solitamente aveva come destinazione l'Italia, in cui i giovani aristocratici di tutta Europa partivano alla scoperta del Bel Paese, delle sue opere d'arte e della sua antichità, portando ai massimi livelli l'Italofilia. Proprio da qui ha origine la parola "turismo" e il suo significato.

Da oggi, lunedì 21 giugno, quell'esperienza aristocratica torna a vivere grazie a un progetto chiamato "The Drivers Club - Italian Grand Tours", fondato da professionisti del settore turismo, automotive e narrativa di viaggio, con l'obiettivo di riscoprire l'intera penisola italica attraverso itinerari regionali e mete giornaliere legate al patrimonio storico e culturale di ogni territorio visitato.

E se originariamente il Grand Tour si teneva a bordo di lussuose carrozze, oggi le compagne di viaggio sono modelli di auto iconici, prodotti dagli Anni '50 ai giorni nostri. I prezzi? Per un percorso "standard" (non personalizzato) si parte da 500 euro.

Ogni regione ed ogni isola

I Grand Tour, appunto viaggi regionali ed esperienze giornaliere turistiche firmate The Drivers Club, oggi come allora spaziano dalle Alpi alle isole e gli itinerari sono tutti connessi con le realtà grandi e piccole che compongono e valorizzano l'Italia, dalle rovine dell'antica Roma ai piccoli ristoranti locali in attività da decadi e decadi.

In più, tutti i Grand Tour e i percorsi sono disponibili sia in modalità self-drive, sia con autista per chi preferisce ammirare e gustarsi appieno i paesaggi anche durante il percorso. In occasione del lancio del progetto, il club ha ideato due viaggi speciali in Toscana e Sardegna, associati ad una selezione di iconici modelli cabriolet.

Infatti, per i soci del The Drivers Club e per i clienti di strutture alberghiere a 5 stelle Lusso, l'esperienza di viaggio comprende la possibilità di scegliere l'auto preferita dal Car Portfolio, che vanta più di 30 auto d'epoca e contemporanee, del calibro di Ferrari Dino 246 GT, Porsche 911 S Targa 2.4 e Jaguar E-Type Roadster V12.

In quanto patria ad honorem dell'automobilismo sportivo, il progetto prevede anche l'accesso privilegiato ad alcuni dei più importanti circuiti italiani, fra cui l'Autodromo del Mugello e l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, con eventuali eventi Motorsport e rievocazioni storiche.

Infine, l'Italia è anche caratterizzata da un'enorme varietà gastronomica, dunque ogni itinerario è accompagnato da ricercate (ma sempre generose, in pieno stile italiano) esperienze culinarie tipiche di ogni territorio, che comprendono cucine tipiche, ristoranti della tradizione, aziende vinicole di fama mondiale e chef stellati Michelin.

Membri e viaggiatori

Il progetto Italian Grand Tours è già operativo con divisioni distinte, che comprendono:

Members Club : riservato ai soli soci, comprende una collezione di Grand Tours, esperienze Car&Travel, track-days e accesso alla Member's Clubhouse a partire da Gennaio 2022

: riservato ai soli soci, comprende una collezione di Grand Tours, esperienze Car&Travel, track-days e accesso alla Member's Clubhouse a partire da Gennaio 2022 Hotellerie: ideazione di percorsi tematici, esperienze giornaliere e fornitura di automobili on demand per l'ospitalità di lusso all'interno di tutte le regioni italiane

Matteo Morichini, Responsabile di The Drivers Club, ha detto a riguardo: