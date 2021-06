Il mondo dell'auto si sta dividendo sempre più in 2 fazioni: da una parte le Case ormai (quasi) interamente concentrate sull'auto elettrica e pronte ad abbandonare - il più presto possibile - lo sviluppo di motori endotermici. Dall'altra quei costruttori che, pur sottolineando come la transizione energetica sia necessaria e inevitabile, procedono coi piedi di piombo e avvertono dei possibili rischi.

Del primo gruppo fanno parte Audi e Mercedes, recenti protagoniste di annunci sul sempre più prossimo abbandono dello sviluppo di motori benzina e diesel, il secondo conta invece Toyota e ora BMW che - per bocca del proprio amministratore delegato Oliver Zipse - sottolinea come sia prematura la scelta di puntare unicamente sull'elettrico.

Il più a lungo possibile

Se infatti BMW è al lavoro su modelli elettrici, con i SUV iX3 ed iX a presentare nuove tecnologie a emissioni zero, dall'altra parte benzina e diesel rappresentano ancora una fetta importante del lavoro del reparto ricerca e sviluppo, e sarà così per ancora tanto tempo.

Chi decide veramente nel nostro settore sono i clienti. E non bisogna mai perderli di vista. Se un produttore non ha più un'offerta di motori a combustione, allora perde metà del volume di mercato e si trova su un percorso di contrazione imprenditoriale

Ecco riassunto il Zipse pensiero, raccolto dalle testate tedesche "Passauer Neue Presse" e "Donaukurier". Esattamente lo stesso concetto espresso pochi giorni fa da Masahiko Maeda, Chief Technology Officer di Toyota, per il quale è il mercato a dettare tempi e modi della transizione energetica del mondo dell'auto.

Certo, lo stesso Zipse ha sottolineato che nei prossimi 15 anni ci saranno sicuramente città o intere nazioni dove gireranno esclusivamente auto elettriche, ma per un costruttore come BMW - presente in 140 mercati - escludere del tutto la parte endotermica può essere un azzardo.

La prova della nuova BMW M3

Ecco quindi spiegato perché a Monaco vogliano raggiungere il traguardo delle 50% delle proprie immatricolazioni con modelli a batteria entro il 2030, lasciando al restante 50% la libertà di accendere pistoni.

Strategia agli opposti rispetto a quanto annunciato da Audi, che nel 2026 presenterà l'ultimo modello con motore endotermico, e Mercedes, impegnata ad accelerare sullo sviluppo di nuovi modelli a batteria.

Le prossime BMW

Una gamma emissioni zero che, come già avviene, utilizzerà materiali sostenibili per realizzare powertrain e pacchi batteria. La BMW iX ad esempio è mossa da motori sincroni che, non utilizzando magneti permanenti, non dipendono dalle terre rare per la loro produzione.

In futuro arriveranno tanti altri modelli emissioni zero, come la i4 (anche in versione firmata dal reparto Motorsport), l'ammiraglia i7 (avversaria della Mercedes EQS) e la versione elettrica della BMW M5, con potenza (si dice) vicina ai 1.000 CV. Al loro fianco però ci saranno ancora BMW benzina e diesel, la cui pensione è ancora molto distante.