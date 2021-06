“Il tributo di Motor Valley Fest ad un Icona dell’artigianato automotive”, in mostra alcuni dei pezzi più pregiati ed originali, realizzati da Schedoni per le migliori case automobilistiche

Chiesa di San Carlo

“Accadde oggi: happy birthday Made in Italy!”, progetto nato da un’idea e a cura di Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni, con allestimento scenico curato dall’architetto Fausto Ferri e la cui organizzazione generale fa capo a Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio. 42 abiti, suddivisi per aree temporali, creati dai più grand stilisti italiani. Per l’occasione, esposto un abito-scultura dedicato al Motor Valley Fest, realizzato in esclusiva dallo stilista Guillermo Mariotto.

30 giugno-25 luglio 2021