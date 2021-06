Sembra che le cose per i brand più sportivi e lussuosi del Gruppo Volkswagen ancora non ci sia pace. Lamborghini pare piacere - e non poco - a un gruppo di investitori elvetici e (per ora?) da Wolfsburg rispondono picche. Bugatti invece, dopo un periodo di pace, torna al centro di rumors che la vorrebbero in procinto di cambiare proprietà.

Voci e solo voci, beninteso, che dovrebbero essere chiarite a breve direttamente dai vertici del colosso tedesco. Secondo Automotive News - che cita il CEO di Porsche Oliver Blume - starebbe per arrivare una comunicazione ufficiale su quello che sarà il destino della Casa francese.

Futuro in comproprietà

Ma cosa c'entra il numero uno della Cavallina? Presto detto: Porsche starebbe per chiudere un accordo con Rimac per creare una joint venture (45% tedesca, 55% croata) tra le due Case, già legate a doppio filo grazie al 24% delle azioni della Casa croata nelle mani di Zuffenhausen. Un rapporto destinato quindi a stringersi ulteriormente, con la neonata joint venture destinata a controllare Bugatti.

Bugatti Chiron Super Sport

Molsheim potrebbe quindi sì cambiare proprietà, ma rimanere comunque nell'orbita Volkswagen, cambiando però radicalmente la propria anima. L'accordo tra Porsche e Rimac infatti avrà al centro lo sviluppo di tecnologie per auto elettriche e potrebbe quindi non esserci più spazio per il monumentale W16 quadriturbo della Bugatti Chiron.

La Bugatti Bolide al MiMo 2021

Velocissime, ma in silenzio

L'operazione è ancora da confermare e, come scritto all'inizio, a giorni dovrebbero arrivare dichiarazioni ufficiali da parte delle dirette interessate. Un'operazione di certo non facile perché potrebbe portare a una sovrapposizione di modelli tra Bugatti e Rimac.

Se infatti ci sarà la transizione elettrica della Casa francese, i futuri modelli potrebbero entrare in diretta concorrenza con le hypercar elettriche di Rimac, la cui capostipite Nevera (1.914 CV) è stata presentata ufficialmente dopo aver passato gli ultimi anni a sfrecciare in lungo e in largo come prototipo dal nome Rimac_2.

Bugatti Bolide Rimac Nevera

L'auto elettrica più veloce del mondo, titolo che di certo vorrebbero appendere nel quartier generale di Bugatti una volta che il W16 verrà definitivamente accantonato in favore di capaci pacchi batteria e potentissimi motori a emissioni zero.