Il debutto di Genesis in Europa ha un luogo e una data. Da giovedì 8 a domenica 11 luglio, il marchio premium di Hyundai si mostrerà alla clientela europea al Goodwood Festival of Speed 2021, una cronoscolata-evento che riunisce ogni anno vetture storiche, da competizione e nuove creazioni.

Per l’occasione, Genesis presenterà in anteprima assoluta la gamma di modelli dedicata al Vecchio Continente.

La gamma al completo

Al Festival of Speed saranno presenti l’ammiraglia G80, la berlina G70 e i SUV GV80 e GV70. I riflettori, però, saranno puntati principalmente sulla G70 Shooting Brake, il primo modello di Genesis concepito esclusivamente per il mercato europeo.

L’auto verrà presentata allo stand del marchio dal Duca di Richmond e dal direttore di Genesis Motor Europe Dominique Boesch: “Ci teniamo ad esordire nel nuovo mercato nel migliore dei modi - ha commentato Boesch -. Il design e il nome stesso della G70 Shooting Brake sono un omaggio alla lunga storia europea in questo segmento”.

Al tempo stesso, sarà l’occasione per vedere da vicino anche la Genesis X, un prototipo di GT elettrica già mostrato a Los Angeles negli scorsi mesi.

La Shooting Brake avrà anche il diesel

Genesis arriverà dopo l’estate in Germania, Regno Unito e Svizzera. Nei mesi successivi le vendite si allargheranno anche ad altri mercati, ma non è stata ancora definita una data per l’eventuale sbarco in Italia.

In ogni caso, G80 e GV80 saranno le prime Genesis che potranno essere ordinate. Successivamente si passerà alla G70 Shooting Brake, alla GV70 e ad una versione elettrica della G80 (e forse anche della GV70).

Secondo TheKoreanBlog, la famigliare di Genesis dovrebbe debuttare con due motorizzazioni termiche. Si parla di un 2.0 turbo a benzina da 252 CV e di un 2.2 diesel da 202 CV. Niente da fare, invece, per il 3.3 biturbo da 365 CV montato su alcuni modelli venduti nel resto del mondo.