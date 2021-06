L’Italia riparte e a testimoniarlo è la crescita del traffico sulle autostrade. L’indagine Infoblu Mobility Trend promossa da Infoblu (società del gruppo Telepass) ha evidenziato un aumento delle percorrenze autostradali del 65,7% per i mezzi leggeri e del 20% per i mezzi pesanti.

Il lasso di tempo considerato è quello da 19 gennaio al 2 giugno 2021 messo a confronto con lo stesso periodo del 2020.

Il trasporto privato torna a correre

I dati dello studio riflettono la ridotta mobilità causata dal lockdown “duro” imposto nella primavera del 2020. In particolare, aprile 2021 ha segnato una crescita del 363% di traffico di veicoli leggeri rispetto all’aprile 2020, mentre maggio ha fatto registrare un +143,6%.

Da notare come il lockdown abbia anche ridotto il numero di vittime tra i pedoni e abbia cambiato la classifica delle città più trafficate d'Italia.

Meno marcato, ma comunque degno di nota, il dato relativo ai mezzi pesanti. Anche in questo caso il balzo è più evidente per il mese di aprile, mentre il confronto di maggio su aprile 2021 mostra una moderata riduzione dello 0,21%. Ciò testimonia che il traffico di mezzi pesanti è in fase costante e in linea con la ripresa dell’attività economica.

L’incidenza del coprifuoco e delle restrizioni regionali

Un altro aspetto analizzato da Infoblu riguarda la mobilità durante le ore serali. Qui si nota l’incidenza della misura del coprifuoco. Il lockdown del 2020 non prevedeva restrizioni nelle fasce serali e il coprifuoco introdotto lo scorso autunno ha portato ad una contrazione del 58,7% all’una di notte. Nella tabella sono riassunti tutti i dati dalle 23 alle 5.

Percorrenze sulla rete stradale primaria nazionale (autostrade, strade statali e provinciali e le principali aree metropolitane) nel periodo 19 gennaio – 2 giugno 2021 vs stesso periodo 2020

Ora d'inizio fascia Leggeri Pesanti 23 -33% +10,9% 24 -56,8% +9,2% 1 -58,7% +10,2% 2 -46,9% +11,8% 3 -14,7% +18,7% 4 +21,6% +20,2% 5 +37,2% +23,1%

Le differenze tra le varie Regioni riflettono l’andamento delle restrizioni. Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta hanno risentito della chiusura degli impianti sciistici e delle politiche frontaliere adottate da Austria e Francia.

Da questo punto di vista sono indicativi i primi mesi dell’anno. Il Trentino Alto-Adige registra un -47,2% a gennaio e -56% febbraio 2021 (rispetto al 2020 quando la pandemia non era ancora scoppiata). In Valle d’Aosta, invece, -26% a gennaio e -24,5% a febbraio.