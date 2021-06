La 1000 Miglia è una di quelle gare che da sempre riesce ad appassionare e a coinvolgere il pubblico. Forse è perché passa tra la gente. Da Brescia a Roma (e ritorno), di città in città, si muove accanto al pubblico che saluta, si ferma a bordo strada per vedere le auto storiche e rimane incantato dal "rumore" di quei motori che appartengono ad un'altra epoca (dal 1977, infatti, le auto ammesse a partecipare alla 1000 Miglia sono quelle prodotte entro il 1957 ovvero quelle che avevano partecipato o erano iscritte alla corsa originale).

La competizione è nata nel 1927 ed è rimasta nel cuore degli italiani. Viene definita anche "la corsa più bella del mondo" perché così la definì Enzo Ferrari. Ma lo è davvero? Lo è ancora? La domanda sorge spontanea in un momento così delicato per il nostro Paese.

L'anno scorso a causa della pandemia le auto in gara sono state meno del solito e la corsa stessa è passata quasi in silenzio tra le città dove non c'era la solita folla. Adesso che le restrizioni per contenere il contagio del coronavirus si stanno allentando, l'Italia riparte e la 1000 Miglia, così come gli Europei di calcio, ci sembra (forse) più bella che mai (qui trovate il vincitore 2021).

La "nostra" 1000 Miglia

Cosa si prova a seguire la scia della 1000 Miglia ce lo racconta il nostro vice direttore, Fabio De Rossi. Da Brescia a Roma non ha partecipato alla gara, ma l'ha seguita con equipaggi media della Mercedes, guidando la AMG GLC 63S Coupé e la AMG GLE 63S Coupé.

Mai prima di questa edizione, come scrive Fabio, la 1000 Miglia è sinonimo di "mille motivi per ripartire. Mille e ancor più mille persone lungo le strade". Tanta è stata la partecipazione della gente, l'emozione e soprattutto l'affetto dimostrato per questa gara che tanto ha di simbolico dentro di sé.

E' la nostra storia che passa sulle strade di oggi. E' la vita di ieri che torna davanti ai nostri occhi e lo fa a colori: con quelle auto che di solito di vedono solo nei musei o nelle foto in bianco e nero; con quei rumori e quegli odori che non conosciamo. Un modo di vivere l'auto che adesso - con il silenzio dell'auto elettrica - ci sembra ancora più distante. E allora è bello ricordare come eravamo. E' bello farlo insieme sulle strade, sì con la mascherina, ma potendo stare vicini.

Parliamone su Twitter Spaces

Ne parliamo tra di noi e soprattutto con voi oggi, nel nuovo orario dalle 14 alle 15 su Twitter Spaces, il canale "vocale" di Twitter che si sta imponendo in rete.

Per questa puntata di Motor1.com su Twitter Spaces ci saranno Fabio De Rossi (vice direttore), Fabio Gemelli (collega della redazione e tester dei consumi reali) ed Eleonora Lilli (collega della redazione fin dai tempi di OmniAuto.it).

