Il processo di elettrificazione di Jeep è destinato a continuare. Dopo Renegade, Compass e Wrangler, la prossima sarà la nuova Grand Cherokee. Svelata negli scorsi mesi, la SUV ammiraglia del brand americano sbarcherà presto in Europa anche in una variante ibrida plug-in.

Un dettaglio che fa la differenza

A rivelare i piani di Jeep sono alcune nuove foto spia che arrivano direttamente dagli Stati Uniti. Gli scatti mostrano il prototipo di una Grand Cherokee avvolto da spesse camuffature. All’apparenza può sembrare un modello normale, ma ingrandendo la zona del passaruota anteriore sinistro s’intravede lo sportello della ricarica.

Per il resto, il look è destinato a non cambiare. Nella SUV ibrida troveremo sempre linee muscolose, fari LED sottili e dimensioni generose. Della Grand Cherokee verranno proposte due versioni, una normale e una L a passo lungo a 7 posti. Per quest’ultima, però, non c’è ancora l’ufficialità del suo arrivo in Italia.

Non solo ibrida

L’ibrida plug-in dovrebbe montare lo stesso powertrain della Wrangler 4xe. Ciò significa che sulla Grand Cherokee troveremo un 2.0 turbo 4 cilindri abbinato a due motori elettrici per un totale di 380 CV e 673 Nm di coppia. Secondo Christian Meunier, il “capo” di Jeep, la 4xe avrà le stesse prestazioni della V8 da 362 CV, ma con consumi ed emissioni molto più contenute.

Sul mercato nordamericano la Grand Cherokee debutterà anche con un 3.6 V6 da 294 CV. Per quanto riguarda la gamma europea c’è ancora da attendere, ma è piuttosto sicuro che vedremo la variante ibrida. Da capire se il listino si completerà con altre motorizzazioni diverse (più parche rispetto ai V6 e V8 americani) e con versioni a gasolio.

Tuttavia, le probabilità di rivedere il 3.0 diesel V6 da 250 CV della precedente Grand Cherokee sembrano piuttosto ridotte a causa della domanda in picchiata per le auto a gasolio e per le stringenti normative UE riguardo alle emissioni.