Ne saranno prodotte solo tre, tutte ispirate ad una delle prime Aston Martin di sempre. Stiamo parlando dell’edizione speciale della Vantage che rende omaggio all’A3 uno dei cinque prototipi pre-produzione della Casa inglese che compie quest’anno 100 anni.

Il legame col passato

I tre esemplari, commissionati dalla concessionaria inglese HVM (la più “antica” legata al brand), sono tutti in carrozzeria Roadster e sono stati personalizzati dalla divisione Q di Aston Martin, il reparto dedicato ai progetti speciali del brand.

L’Aston Martin Vantage Roadster A3 si riconosce per la carrozzeria e la calandra completamente nere. In tinta scura anche i cerchi in lega da 20”, dai quali s’intravedono le pinze freno color bronzo. Lo stesso accostamento cromatico si ritrova nell’abitacolo con rivestimenti in pelle nera e dettagli in bronzo sulla plancia.

Negli interni sono presenti anche alcuni richiami al passato come il primissimo logo Aston Martin e la placca metallica con la scritta “No. 3”, un chiaro riferimento all’antenata della supercar.

La meccanica non è stata minimamente modificata. A spingere la Vantage Roadster c’è sempre il V8 sviluppato da Mercedes-AMG da 510 CV capace di far toccare i 314 km/h di velocità massima e di fermare il cronometro nello 0-100 km/h in 3,6 secondi.

La terza di sempre

L’Aston Martin con telaio numero 3, conosciuta comunemente come “A3”, è stata la terza di cinque prototipi usciti dall’impianto di Abingdon Road nel quartiere londinese di Kensington. Dopo queste prime cinque creazioni, la storia del brand è partita coi primi modelli di serie veri e propri.

L’esemplare delle foto è stato restaurato da cima a fondo dallo specialista Ecurie Bertelli ed è in esposizione nella collezione del museo Aston Martin Heritage Trust.

L’A3 monta un 1.5 da 11 CV e 4 cilindri: nulla a che vedere, logicamente, con le potenze delle supercar attuali e con la Vantage scelta per questo omaggio storico.