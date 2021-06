Arese si veste idealmente di rosso e si prepara a festeggiare i 111 anni di Alfa Romeo. La rassegna dedicata al compleanno del Biscione è appena iniziata e prosegue fino a domenica 27 giugno con un calendario ricco di eventi che comprende conferenze riguardo la storia del brand e il team di Formula 1.

Tra parate e le prime Giulia GTA

Il Museo Alfa Romeo di Arese è la location dei festeggiamenti del brand. La giornata del 24 giugno si è aperta con la parata di “Alfa” aperta a tutti i proprietari privati, tenuta indossando un abito o un accessorio a base di rosso, esattamente come le mascherine distribuite all’ingresso.

Il giro nella pista interna del Museo si tiene ogni giorno fino a domenica 27 giugno e potranno sempre parteciparvi tutte le Alfa Romeo, di qualsiasi età, modello e colore. La partecipazione è gratuita e compresa nel biglietto del Museo, ma è necessario registrarsi all’indirizzo mail info@museoalfaromeo.com.

“Rosso” è anche uno speciale allestimento temporaneo all’interno del Museo in cui sono le diverse tecniche di verniciatura, da quelle con il pennello sul campo di gara, fino a quelle più tecnologiche.

Il primo giorno, però, è anche dedicato ai primi clienti delle Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm. A loro verranno consegnati i primi dei 500 esemplari previsti e saranno coinvolti in un’esclusiva esperienza a stretto contatto con i responsabili del brand, del design e dell’ingegneria. Dopo aver completato un itinerario speciale nel Museo, i clienti potranno scendere in pista per una parata dedicata.

Occhi sulla Formula 1

Sempre al Museo si può vivere in diretta tutto il weekend del Gran Premio d’Austria di Formula 1 con prove libere, qualifiche e gara trasmesse in diretta. Venerdì 25 pochi fortunati potranno dialogare in diretta streaming coi piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovanazzi per scoprire i segreti del paddock e del garage in un tour virtuale.

Inoltre, per tutto il periodo è esposta la Alfa Romeo Racing Orlen, una monoposto showcar che esibisce il logo creato per i 111 anni del brand e che verrà utilizzato nel corso del GP austriaco.

Eventi per club e famiglie

La giornata di apertura non dimentica nemmeno i Club Alfa Romeo. Per loro è in programma una parata alle ore 15.00 e un Meeting nella Sala Giulia del Museo per discutere di nuovi progetti e proposte.

Nel weekend sono in programma due conferenze di approfondimento sulla storia del marchio:

Sabato 26 si parla della prima vittoria A.L.F.A.

Domenica 27 si discute del prototipo della 4C, i cui proprietari sono stati invitati a sfilare con le auto in pista.

Presente anche la mostra “Cavalli Marini” che illustra l’impiego dei motori del Biscione nella nautica.

Infine, sono in programma anche attività per gruppi e famiglie con un laboratorio creativo per ragazzi sabato 26 alle 15 e la Caccia al Tesoro di domenica 27 alle 16.30.

A questo link è disponibile il programma completo delle attività, per le quali è necessario prenotarsi scrivendo a info@museoalfaromeo.com.