Forse pochi lo sanno, ma Mercedes non produce solo auto di lusso o super sportive. La Casa tedesca progetta anche barche ad alte prestazioni. Per la precisione, il reparto AMG e il team Cigarette Racing hanno realizzato già 13 progetti tutti basati sulle supercar tedesche. La tredicesima, appena presentata, si chiama Cigarette 41’ Nighthawk AMG Black Series ed è una vera "hypercar" per l'acqua.

Stile di famiglia

Il design s’ispira alla colorazione Magmabeam Orange della Mercedes AMG-GT Black Series, l’ex detentrice del record al Nurburgring, la quale è stata recentemente battuta dalla Porsche 911 GT2 RS.

L’intero scafo è realizzato in fibra di carbonio e presenta i loghi AMG dipinti a mano per richiamare il legame col mondo delle auto.

L’abitacolo unisce sportività e lusso con rivestimenti in pelle grigi e neri e accenti arancioni. La pelle dei divani è stata studiata appositamente da Cigarette per le lunghe giornate al sole e per dissipare il calore.

Oltre al comfort, c’è anche tanta tecnologia. La plancia è dotata di tre display Garmin 8617 con tanto di luci LED scenografiche ed un impianto hi-fi Audio Marine per intrattenere i passeggeri.

Cinque “cuori” e un prezzo da capogiro

La Cigarette 41’ Nighthawk non è mossa da uno, ma da ben 5 motori 4.6 V8 Mercury Racing 450R capaci di produrre ognuno 457 CV. Lavorando all’unisono, i propulsori sono in grado di sprigionare 2281 CV e di spingere la barca fino a 145 km/h in mare aperto.

Per gestire tutta questa potenza, il comandante dell’imbarcazione può sfruttare un avanzato sistema di propulsione che gli permette di dare “gas” ad uno solo o a tutti e cinque i motori.

Il prezzo? Mercedes non ha rivelato il costo esatto di questa Black Series. La Cigarette 41’ Nighthawk “normale” ha un prezzo di circa 670 mila euro e ognuno dei cinque motori costa quasi 42 mila euro. A questi, bisogna aggiungere le personalizzazioni e l’esclusività della barca. È probabile, quindi, che alla fine la versione AMG costi più di un milione di euro.