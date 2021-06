Nel 1971 la 240Z vinse l’East African Rally, una delle competizioni più dure nel mondo delle corse fuoristrada superando rivali come Ford Escort, Peugeot 504, Porsche 911 e Lancia Fulvia. Così, proprio in occasione della 68esima edizione del Rally, la Juke omaggia una delle Nissan più iconiche di tutti i tempi con la stessa livrea nera e rossa e un assetto davvero speciale.

Pronta a correre su ogni terreno

Anche se si tratta di un prototipo, il SUV Nissan sembra un vero modello da corsa pronto a sporcarsi le ruote. Gli enormi pneumatici da fuoristrada si abbinano bene con le forme della carrozzeria, le quali sono ancora più massicce grazie ai passaruota allargati e ai nuovi e aggressivi paraurti.

Per essere pronti ad ogni evenienza, il bagagliaio ospita due ruote di scorta. Sul cofano, invece, non mancano i fari LED supplementari per affrontare ogni terreno anche con visibilità limitata.

Purtroppo, questa Nissan è destinata a rimanere un esercizio di stile e non prenderà parte a nessuna corsa futura. In ogni caso, per la sua Juke da rally, la Casa si immagina un potente powertrain ibrido, capace di inviare la coppia in modo immediato ed efficace alle quattro ruote motrici.

Una delle gare più affascinanti del mondiale

Accanto alla Juke, nelle foto si vede anche la 240Z del 1971. L’auto, restaurata nel 2013 e presente nella collezione Nissan a Zama, in Giappone, presenta un assetto rialzato, pneumatici con spalla larga e tre fari supplementari sul cofano. A bordo della vettura c’erano il pilota Edgar Hermann e il navigatore Hans Schuller che condussero la Nissan sul percorso che si snoda tra Kenya, Uganda e Tanganica.

L’East African Safary è conosciuto dal 1975 semplicemente come Safari Rally, è una delle gare più dure che compongono il calendario del World Rally Championship ed è in svolgimento dal 24 al 27 giugno. Nessuna Nissan è al via, ma troviamo Toyota, Hyundai, Ford, Volkswagen e Skoda.