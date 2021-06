Le divisioni sportive di Audi e Mercedes hanno già creato un modello esclusivo e ad alte prestazioni. Parliamo della R8 e dell’AMG GT Coupé4 con quest’ultima che presto sarà disponibile con un’unità ibrida derivata dal mondo della Formula 1.

E BMW? La Casa aveva presentato il prototipo Vision M Next nel 2019, ma non ne ha ancora annunciato la produzione in serie.

È comunque probabile che prima o poi un modello targato M si farà. Il principale indiziato è una versione sportiva del SUV X8. Alcune nuove foto spia ci permettono di immaginare come sarà questa super BMW a ruote alte.

La “Rockstar” di BMW

Secondo quanto riportato da BMW Blog, la X8 M potrebbe chiamarsi solamente XM.

Vi ricorda qualcosa? È lo stesso nome della berlina Citroen venduta tra il 1989 e il 2000, la quale è stata la “madre” della C5. Naturalmente, al di là del nome, non ci sarà alcun legame col modello francese.

Il SUV bavarese è in fase di sviluppo sotto il nome in codice “Project Rockstar” e dovrebbe entrare in produzione nel dicembre 2022. Al tempo stesso, alcune voci parlano di uno stop alle vendite previsto per novembre 2027.

Stando alle foto spia più recenti, la XM avrà forme decisamente importanti e un look piuttosto originale. Nella parte posteriore, infatti, si notano le due coppie di terminali di scarico disposte verticalmente. Negli scatti di lato, invece, è impossibile non vedere gli pneumatici da 23”.

La M più potente di sempre

Oltre all’estetica insolita, la XM avrà diverse soluzioni all’avanguardia. Si parla, infatti, di un differenziale posteriore più sofisticato rispetto ai modelli attuali e di una serie di nuovi sistemi per la guida autonoma che arriveranno a metà 2023.

In quanto modello “M”, però, il vero punto di forza sarà il motore. Gli ultimi report citano un 4.4 V8 biturbo abbinato ad un motore elettrico con una potenza complessiva superiore ai 700 CV. Se queste voci fossero confermate, staremmo parlando della M più potente di sempre, anche più della M5 CS da 635 CV.

Sempre BMW Blog parla di un prezzo di circa 180 mila euro: una cifra importante che metterebbe la X8 in concorrenza con l’Aston Martin DBX.