Qual è l'auto di serie più veloce al Nurburgring? Se la domanda l'aveste fatta una settimana fa la risposta sarebbe stata "Mercedes-AMG GT Black Series", mentre dal 24 giugno per rispondere correttamente bisogna fare il nome della Porsche 911 GT2 RS, nuovamente padrona del tracciato tedesco col tempo di 6'43" e 30 centesimi. Vale a dire circa 5" in meno rispetto alla rivale della Stella.

Come in ogni sana competizione sportiva non sono mancati i complimenti da parte della seconda classificata, che in un tweet si è congratulata con la nuova prima della classe, aggiungendo un "però" che di certo farà discutere gli appassionati. Tutta "colpa" del vestito speciale indossato dalla sportiva di Zuffenhausen in occasione del giro lanciato sulla Nordschleife.

Legale, non di serie

Il testo del tweet lo trovate qui sotto

La concorrenza leale ci ha sempre ispirato. Congratulazioni per quel bel giro sulla Nordschleife, Porsche - anche se è stato necessario un kit aggiuntivo per battere il tempo record stabilito dalla nostra Mercedes-AMG GT Black Series di serie

La Porsche 911 GT2 RS neo regina del Nurburgring infatti era equipaggiata con lo speciale pacchetto firmato Manthey Racing, tuner tedesco che ha sviluppato nuove appendici aerodinamiche per la coupé della Cavallina, assieme a un assetto migliorato e impianto frenante potenziato.

Mercedes-AMG GT Black Series Porsche 911 GT2 RS

Tutte modifiche regolarmente acquistabili dai clienti e disponibili in tutte le concessionarie ufficiali, ma comunque un accessorio e non presente quindi sulla vettura "base". E se quindi il cronometro non mente, Mercedes sottolinea come il tempo della AMG GT Black Series sia stato ottenuto con una vettura senza particolari optional aggiuntivi.

La risposta sul campo?

E ora? Chissà, forse in quel di Mercedes stanno già pensando a un nuovo round di giri al Nurburgring per riprendersi il record - ottenuto con un'auto a motore anteriore, una sorta di mosca bianca in mezzo a tantissime sportive con schema centrale o posteriore centrale - oppure potrebbero abbandonare (momentaneamente) la tenzone.