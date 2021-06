Benzina e diesel agli sgoccioli? Che sia nell 2030, nel 2040 o, come più probabile, nel 2035, il giorno del giudizio per i motori a combustione interna sembra ormai segnato, con buona pace di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. E, dopo oltre 180 anni dal brevetto dei due ingegneri toscani, i propulsori a scoppio potrebbero scoppiare. In senso figurato, ovviamente.

Sì perché sempre più Case auto, seguendo l'imprinting delineato da molti governi, prevedono di sospendere la vendita di auto con motori endotermici negli anni '30 del terzo millennio.

Il futuro sarà quindi sempre più elettrico? Oppure a idrogeno? O potranno farsi strada i bio-carburanti e gli e-fuel sintetici, che magari alimentereanno le vetture tradizionali, visto che lo stop alle vendite comporterà per tanti anni a venire la convivenza di elettrico e termico?

Il parco veicoli italiano di fine 2020, con 52.750.339 unità a motore, comprese 39.717.874 automobili (solo 53 mila delle quali full electric) sarà infatti difficile da riconfigurare in così pochi anni.

Insomma, sia per i petrolhead che per i pasdaran degli EV, di argomenti di dibattito ce ne sono molti, moltissimi. E noi di Motor1.com, che siamo curiosi e vogliamo sperimentare sempre nuove forme di comunicazione, dopo le esperienze su Twitter Spaces, vi aspettiamo mercoledì 30 giugno dalle 9 alle 10 in diretta su Clubhouse, il social audio che ha aperto la strada alle "chiacchierate" in diretta.

Live su Clubhouse

Per questa puntata ci saranno Alessandro Lago,(direttore), Fabio De Rossi (vice direttore) e Federico Gasparini (responsabile editoriale di InsideEVs). Più alcuni ospiti, esperti di settore, come Daniele Invernizzi, presidente di eV-Now! e vicepresidente e cofondatore di Tesla Owners Italia.

Partecipare (o semplicemente ascoltare) alla chiacchierata è molto semplice:

- scaricate l’applicazione Clubhouse dallo store del vostro smartphone

- cliccate al link qui in basso per accedere al live

https://www.clubhouse.com/join/motor1com-italia/AC1ZcPc1/xe9VN4Qx

- per essere sempre aggiornati sui nostri eventi, inserite “Motor1.com Italia” su Clubhouse nella barra di ricerca dei club e seguiteci.

Vi aspettiamo!