Cresce l’attesa per il Motor Valley Fest, il festival open air che si tiene a Modena dal 1° al 4 luglio. Nella terza edizione della rassegna è presente anche Maserati. Durante l’evento, la Casa modenese celebra la propria storia e i modelli più recenti con un occhio alle innovazioni in arrivo nei prossimi anni.

Esposizioni in Piazza Roma e al Parco Novi Sad

La partecipazione di Maserati al Motor Valley Fest prende il via il 1° luglio all’Accademia Militare in Piazza Roma alle ore 9 col tradizionale convegno inaugurale. Al termine della cerimonia, è in programma la presentazione in anteprima mondiale di una speciale Levante Trofeo Fuoriserie Edition realizzata con Massimo Bottura.

Maserati Levante Fuoriserie Edition

Per tutta la durata dell’evento, sono esposte la Ghibli Hybrid (all’interno del Cortile dell’Accademia Militare) e un “tricolore” in Piazza Roma composto da MC20 (in color Bianco Audace), Quattroporte Trofeo (verde) e Ghibli Trofeo (rossa), le versioni più potenti dei modelli Maserati.

Venerdì 2 luglio dalle 11.30 alle 15.45, il Parco Novi Sad ospita due esemplari della Maserati MC20 all’interno del nuovo circuito cittadino temporaneo denominato “Arena Motor Valley” e certificato ACI Sport.

Le tavole rotonde e gli altri eventi di Maserati

Gli esperti di Maserati sono presenti anche a diversi incontri ed eventi dedicati. Ecco il riassunto delle tavole rotonde in programma:

Giovedì 1 luglio | Orario: 11:00 – 12:30 | Accademia Militare – Piazza Roma

Round top table Motor Valley con la partecipazione di Francesco Tonon, Head of Product Planning, Maserati FuoriSerie&Maserati Classiche.

con la partecipazione di Francesco Tonon, Head of Product Planning, Maserati FuoriSerie&Maserati Classiche. Venerdì 2 luglio | Orario: 09:00 – 09:45 | Facoltà di Giurisprudenza - Via S. Geminiano, 3. “Sostenibilità ed elettrico” con la partecipazione di Davide Danesin, Maserati GT Line Program Executive.

con la partecipazione di Davide Danesin, Maserati GT Line Program Executive. Venerdì 2 luglio | Orario: 11:00 – 11:45 | Facoltà di Giurisprudenza - Via S. Geminiano, 3. “Social changes: how consumers change?” Con la partecipazione di Paolo Tubito – Maserati CMO.

Con la partecipazione di Paolo Tubito – Maserati CMO. Venerdì 2 luglio | Orario: 14:00 – 14:45 | Facoltà di Giurisprudenza - Via S. Geminiano, 3. “Design” Con la partecipazione di Klauss Busse, Maserati Head of Design.

Con la partecipazione di Klauss Busse, Maserati Head of Design. Venerdì 2 luglio | Orario: 16:15 – 17:00 | Facoltà di Giurisprudenza - Via S. Geminiano, 3. “Heritage” con la partecipazione di Enrico Billi – Maserati Head of Product Management & Go-To-Market.

con la partecipazione di Enrico Billi – Maserati Head of Product Management & Go-To-Market. Venerdì 2 luglio | Orario: 16:30 – 17:00 | Facoltà di Giurisprudenza - Via S. Geminiano, 3. “Maserati Talent Talk”, 40 minuti di presentazione dell'azienda e delle figure professionali chiave e 15 minuti dedicati alle domande e risposte con gli studenti. Con la partecipazione di Marco Magnanini – Maserati Global Brand Manager.

In aggiunta, nel corso della quattro giorni di eventi, Maserati apre le porte del suo stabilimento in Viale Ciro Menotti per un Factory Tour alla scoperta della produzione della Maserati MC20. L’impianto si può visitare dalle 9 alle 17.30 prenotandosi sul sito del Motor Valley Fest.

Infine, è aperto anche lo showroom, il quale ospita una speciale installazione dedicata alla 250F, la monoposto di Formula 1 che ha permesso a Juan Manuel Fangio di vincere i campionati del 1954 e del 1957. Sempre nello showroom si trova la One-Off Quattroporte Fuoriserie Unica, un modello speciale realizzato per rappresentare la collezione Unica del programma di personalizzazione di Maserati.