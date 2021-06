Dal 2026 Audi produrrà solo auto elettriche e questo sta portando ad accelerare il processo di elettrificazione della gamma. Il brand ha meno di cinque anni per mantenere la parola ed è normale attendersi sempre più nuovi modelli targati e-tron nei prossimi tempi. Uno di questi potrebbe essere un nuovo SUV di grandi dimensioni che sarebbe destinato solo al mercato cinese.

Un po’ cinese e un po’ tedesco

Le prime foto spia del SUV sono state scattate in Germania, ma è probabile che questo modello non venga venduto né in territorio tedesco né in Europa. Dovrebbe trattarsi, infatti, di una versione di serie del prototipo visto al Salone di Shanghai ad aprile.

Il SUV è sviluppato in collaborazione con la joint-venture cinese SAIC ed è il secondo modello prodotto dalla partnership dopo l’A7 Sedan, un’altra Audi pensata solo per il mercato orientale.

Il prototipo è lungo 4,87 metri ed è quindi di dimensioni simili alla e-tron. A differenza di quest’ultima, però, il SUV sarebbe stato realizzato utilizzando una nuova piattaforma dedicata. Questa dovrebbe essere simile alla MEB, l’architettura scelta per la Volkswagen ID.6, il crossover destinato (anche questo) solo alla Cina.

Senza nome, ma con 300 CV

Nel pianale dell'Audi dovremmo trovare un pacco batterie da 58 o 77 kWh a seconda delle versioni. La potenza dovrebbe superare i 300 CV e i 310 Nm nell’allestimento top di gamma con doppio motore elettrico e trazione integrale. Non dovrebbe mancare, inoltre, una versione con singola unità elettrica.

Il nome del nuovo modello resta un mistero. Di certo non si chiamerà Q6 e-tron dato che questo sarà un SUV in arrivo (anche in Europa) nel 2022. Esso si baserà sulla piattaforma PPE co-sviluppata con Porsche, la quale la utilizzerà per produrre la Macan elettrica. La PPE verrà usata anche per altre Audi elettriche di grandi dimensioni, tra cui una possibile Q7 e-tron.