Da oggi e fino al 4 luglio la città di Modena è il palcoscenico del Motor Valley Fest 2021, l'evento all'aperto dedicato alle auto e alle eccellenze della Motor Valley emiliano-romagnola, nota anche come Terra dei motori.

Cuore del Motor Valley Fest è il Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena,

che ospita il “Villaggio Motor Valley” con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche della Motor Valley.

A Modena o in diretta streaming, scegliete voi

Da qui si dipartono poi una serie di appuntamenti, esposizioni, raduni, convegni, parate, trofei storici, e presentazioni in anteprima, tutte aperte al pubblico e nelle storiche piazze di Modena. Le auto sportive più belle si possono vedere e "vivere" da vicino.

Qui sotto trovate tutti i video per seguire in diretta i tanti eventi in programma al Motor Valley Fest. Scoprite con noi il presente e il futuro dei marchi più famosi del motorismo Made in Italy: Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani e molto altro.

1 luglio 2021, 9:00-13:00 - Convegno inaugurale

A dare il via al Motor Valley Fest 2021 ci sono il convegno inaugurale, i saluti istituzionali e il taglio del nastro che vede la presenza di Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Con lui Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia ICE, Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena, e Claudio Domenicali, Presidente dell’Associazione Motor Valley e Ceo Ducati, oltre a tutti i CEO delle factories della Motor Valley.