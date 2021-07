Il mercato dell'auto continua a crollare sotto il peso della lunga (ma fino a quando?) crisi portata dalla pandemia di coronavirus. Crisi prima di tutto sanitaria che, come in un tragico domino, ha innescato una serie di crolli economici in molti settori, col mondo dell'auto tra i principali protagonisti (in negativo), entrato in un loop da far impallidire la legge di Murphy.

A farne le spese sono naturalmente le immatricolazioni, con un'emorragia di vendite che continua imperterrita. Ma non per tutti: le auto elettriche ed elettrificate solcano l'onda degli incentivi facendo registrare crescite a 3 o anche 4 cifre. I numeri parlano chiaro: rispetto ai primi 6 mesi del 2019 +339% per le auto ibride, +510,7% per le auto elettriche, +1.418,1% per le ibride plug-in.

E i numeri non sono così piccoli come si potrebbe pensare: le ibride hanno superato di slancio le auto diesel (244.537 unità contro 216.010) a poco più di 40.000 unità dalla leadership della benzina (285.962).

Plug-in ed elettriche assieme valgono invece 68.321 immatricolazioni (37.937 le prime, 30.384 le seconde), a meno di 10.000 auto vendute dall'accoppiata GPL/Metano. Un mercato che cambia, con modelli classici che si trasformano adottando (anche o solamente) motori elettrici in grado di sostenerne le vendite.

Discesa controllata

L'ibrido è leggero, i numeri rimangono quelli di sempre: l'adozione della motorizzazione mild hybrid da parte della Fiat Panda non ne ha intaccato la leadership nel mercato italiano: 67.961 unità vendute nei primi 6 mesi dell'anno, di cui 46.455 in versione hybrid. Una flessione rispetto al 2019, in linea col mercato, ma che permette comunque di non crollare sotto i colpi della crisi.

Alla benzina ne vengono lasciate 14.722. Un trend dettato da domanda e offerta, con la Panda destinata a offrire unicamente versioni elettrificate in attesa di rinnovarsi in toto e diventare un modello 100% elettrico.

Scendono anche i numeri della Peugeot 208 (16.022 contro 18.229), ma il 10% è ormai rappresentato dalla versione 100% che "pesa" per 1.633 unità, sesta auto elettrica più venduta in Italia. Numeri ancora piccoli certo, ma segno di come ci sia un sempre maggiore interesse verso l'elettrico. Interesse "drogato" dagli incentivi, che rendono appetibili modelli altrimenti fuori budget, ma la sensibilità degli automobilisti italiani verso la mobilità a emissioni zero non si può ricondurre unicamente a un mero discorso di cifre da scrivere sull'assegno.

L'elettrificazione leggera che pesa

Continuando a parlare di mild hybrid, la Suzuki Ignis è premiata dalla scelta di avere unicamente powertrain elettrificati, con immatricolazioni che sono passate dalle 5.138 di gennaio/giugno 2019 alle 8.737 dello stesso periodo del 2021.

Tornando a Stellantis, alla Fiat Panda si accompagna la Fiat 500, anch'essa in grado di crescere rispetto al 2019: 21.734 immatricolazioni nei primi 6 mesi di 2 anni fa, 26.451 nello stesso periodo del 2021. Una crescita importante, mosca bianca in un periodo di segni meno, composta in gran parte dalle 19.845 mild hybrid e 5.107 Fiat 500 elettrica vendute.

Cifra quest'ultima che, parlando di auto elettriche più vendute in Italia nei primi 6 mesi del 2021, la mette sul gradino più alto del podio.

L'unico appiglio

Cambiando punto di vista, in un segmento sempre meno amato come quello delle station wagon (passato dal 5,2% di quota del mercato nel 2019 all'attuale 4%) i segni "-" sono una costante. Dalla Fiat Tipo, la più venduta, ogni modello crolla sotto il peso di vari fattori. Ride solo la Toyota Corolla, con più di 1.000 unità guadagnate nel giro di 2 anni e un totale di immatricolazioni pari a 2.823 nei primi 6 mesi del 2021, per diventare così la 4a più venduta del segmento, guadagnando 6 posizioni in 2 anni.

Si rimane dalle parti delle 3 Ellissi con la Toyota Yaris, 4a auto più venduta d'Italia nei primi 6 mesi dell'anno con 23.348 unità, un balzo in avanti di circa 2.000 auto vendute in più e - soprattutto - di 7 posizioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Un modello che, come tutta la gamma della Casa giapponese, ha fatto dell'ibrido un proprio motivo d'essere, migliorandolo ulteriormente con la nuova generazione.

E gli incentivi?

Come scritto in precedenza gli incentivi giocano un ruolo importante in questa costante crescita del mercato elettrificato. Incentivi ormai terminati e per i quali spingono le varie realtà del mondo dell'auto, per supportare un mercato fondamentale per l'Italia.

Attualmente il Parlamento sta discutendo di una nuova tranche di incentivi con - pare - fino a 400 milioni da mettere nuovamente sul piatto per incentivare l'acquisto di auto nuove, fino a un limite massimo di emissioni pari a 135 g/km di CO2.