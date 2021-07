Per la prima volta nella sua vita, qualche mese fa, Lamborghini ha presentato il proprio piano industriale a lungo termine. Ma l'occasione era più che speciale: in quell'occasione infatti il presidente Stephan Winkelmann ha annunciato ciò che molti si aspettavano: anche Lamborghini avrà la sua auto elettrica. Arriverà indicativamente nel 2027 e aprirà una strada completamente nuova alla Casa del Toro.

Prima però ci sarà spazio per qualcosa di ben più tradizionale e legato al passato: il debutto di 2 nuovi modelli mossi dal monumentale V12 aspirato. "Versioni che rendono tributo alla storia gloriosa del marchio" recitava l'anticipazione di qualche mese fa. Frase d'effetto alla quale oggi si aggiunge un primo video teaser.

Che coppia

Un'anticipazione ghiotta, perché quando si parla di V12 Lamborghini non può che venire l'acquolina in bocca, ma povera di informazioni. Una sola foto, con i frontali di 2 auto caratterizzati dalla tipica firma luminosa a "Y" e la frase "Ci vuole tempo per diventare senza tempo. Siete pronti? È quasi tempo per il debutto"

Da così sembrano 2 Lamborghini Aventador - e il frazionamento è quello giusto - ma non sappiamo se si tratterà di evoluzioni in stile SVJ Jota o di modelli nuovi come la Sian. E proprio la Sian - col suo schema elettrificato - potrebbe fare da base di partenza per una delle due novigtà, anche se da dichiarazioni ufficiali sappiamo che la prima Lamborghini ibrida di serie arriverà non prima del 2023.

Voci dicono che potrebbe trattarsi della Lamborghini Aventador Jota S (sia coupé sia cabrio), col V12 portato a una potenza mai toccata prima: 770 CV. All'aumento di cavalleria saranno affiancate sicuramente modifiche tecniche e meccaniche, sia al telaio sia alla trasmissione.

Domande, congetture e supposizioni che avranno risposta il 7 luglio, quando Lamborghini svelerà le sue nuove creature a 12 cilindri.