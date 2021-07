Uno dei modelli più attesi al Goodwood Festival of Speed di questo fine settimana è la nuova BMW Serie 2 Coupé. Ultima erede di una lunga tradizione di sportive compatte a trazione posteriore, si mostra in esclusiva tramite una foto teaser ufficiale rilasciata sul profilo Facebook della Casa.

L’immagine postata rivela parzialmente la zona anteriore dell’auto, che viene mostrata con un gioco di luce viola ed ombre che ne svelano le forme, ma senza lasciarle intuire troppo.

M Performance in arrivo

Osservando con attenzione si nota la presenza del badge M sopra il parafango anteriore sinistro, indizio che suggerisce che questa versione sia la M Performance, già immortalata nei primi mesi del 2021 come prototipo camuffato in Svezia.

La BMW Serie 2 Coupé manterrà come schema di base, come il modello che sostituisce, la trazione posteriore, ma nel caso specifico della M Performance sarà a 4 ruote motrici, con prevalenza della coppia sull’assale posteriore.

Il propulsore che alimenterà questa variante ancora più sportiva sarà un 3.0 litri sei cilindri in linea accreditato di una potenza di 369 CV, mentre le altre versioni saranno equipaggiate con il quattro cilindri 2.0 litri di BMW.

Linee più “tradizionali”

Dal punto di vista stilistico la nuova serie 2 Coupé dovrebbe proporre una griglia anteriore di dimensioni sensibilmente inferiore rispetto a quelle, assai discusse, delle sorelle M3 e M4. In generale, le foto spia catturate nel corso degli ultimi mesi, suggeriscono che il design non si discosterà troppo dal modello attuale che andrà a sostituire.

Disponibilità

BMW farà debuttare in pubblico la nuova Serie 2 Coupé nella giornata di giovedì 8 Luglio durante l’apertura del Goodwood Festival of Speed. Il modello base sarà disponibile per la vendita a partire dall’inizio del 2022, mentre la variante più estrema M2, in grado di offrire prestazione ancora più elevate, non verrà commercializzata prima del prossimo anno.