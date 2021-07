Sta per arrivare una nuova concept car firmata Pininfarina. Ad anticiparla ci pensa un primo e misterioso teaser pubblicato sul profilo instagram dell'azienda, a mostrare il posteriore caratterizzato da una firma luminosa - naturalmente LED - molto sottile e con forma a "U" e nulla più.

A contorno un altro post comunica che la presentazione è programmata per il 14 luglio, senza però svelare il nome dell'auto.

Di cosa si tratta quindi? Con ogni probabilità si tratterà di un'auto elettrica, nata però non per mostrare nuovi e futuristici powertrain, ma col focus - oltre che sul design - sulle tecnologie di bordo e sulla user experience.

Primi approcci di AutonoMIA?

Il nome è quello del sistema di infotainment del futuro presentato a maggio del 2020, basato su intelligenza artificiale e 5G, per garantire connessione super veloce con latenza zero, fondamentale per le auto connesse e a guida autonoma del futuro.

La prossima concept di Pininfarina potrebbe quindi montare il nuovo hardware, per mostrare come l'azienda intende l'evoluzione dei sistemi di infotelematica del futuro.

Il tutto a bordo di una concept che, per la prima volta per Pininfarina, è stata sviluppata interamente in virtuale, utilizzando nuove tecnologie per dare forma all'auto.

Oltre i 90 anni

Dopo i festeggiamenti per i suoi primi 90 anni di vita quindi Pininfarina continua a guardare al futuro, approcciandosi però non solo alla forma dell'auto ma anche a tutti i vari sistemi ormai irrinunciabili e futuri protagonisti della mobilità, quando il guidatore diventerà un passeggero come gli altri e ogni manovra verrà affidata all'auto stessa.