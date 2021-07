La prossima generazione della Mazda CX-5 sembra essere dietro l’angolo. A distanza di 4 anni dal debutto dell’attuale modello, il SUV giapponese è pronto a rinnovarsi completamente.

A giudicare dagli ultimi report pare che la nuova CX-5 sarà costruita su una piattaforma inedita e che sarà alimentata da un motore a 6 cilindri.

Trazione posteriore in arrivo?

I rumors sono stati confermati da Vinesh Bhindi, responsabile alle vendite di Mazda Australia nel corso di un’intervista a CarSales:

“Mazda continua ad investire in motori altamente efficienti e nella tecnologia SkyActiv-X. La nuova generazione di motori a sei cilindri in linea alimenterà i nostri prossimi modelli, inclusa la CX-5”.

Tuttavia, le informazioni ufficiali su queste due novità sono poche. Da precedenti report (non confermati), però, sappiamo che Mazda sarebbe al lavoro su sei modelli a trazione posteriore e che dovrebbe rinunciare ai propulsori diesel.

Gli sforzi del brand del Sol Levante dovrebbero concentrarsi sulla produzione di unità ibride a benzina e un nuovo sistema di trazione posteriore e integrale che potrebbe debuttare sulla nuova Mazda6.

Più grande anche nel nome

Poco si sa, anche, sul debutto della CX-5. Il SUV best-seller di Mazda dovrebbe vedere la luce tra fine anno e i primi mesi del 2022. Nelle foto spia presentate da The Fast Lane si vede un prototipo camuffato con proporzioni diverse dal modello attuale. Griglia e dimensioni complessive, infatti, appaiono decisamente ingrandite.

Mazda CX-5 2021

Proprio le nuove proporzioni e il recente cambio di nomenclatura dei modelli Mazda, ci fanno pensare che il prossimo SUV si chiamerà CX-50.

Come la Mazda6, anche la CX-5/CX-50 potrebbe presentare la trazione posteriore o integrale. Qualche dubbio in più, invece, sulla disponibilità del 6 cilindri per il mercato europeo. Resta da capire se Mazda riuscirà a produrre un propulsore sufficientemente “green” per rispettare le rigide normative UE in materia di emissioni.